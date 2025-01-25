Kartalkaya yangını sonrası endişeler arttı: Rezervasyon iptalleri geliyor, otel güvenliğinde nelere dikkat edilmeli?
© AABolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın
© AA
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Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciasının ardından, tatilciler rezervasyonlarını iptal etmeye ve otellerin güvenlik önlemlerini sorgulamaya başladı. Uzmanlar, rezervasyon sırasında otel yangın güvenliğinin mutlaka sorgulanması gerektiğini vurguluyor. Peki, otelin güvenli olup olmadığı nasıl anlaşılır, nelere dikkat edilmeli?
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını, tatilcilerin otel seçiminde güvenlik önlemlerine ne kadar dikkat ettiğini gündeme getirdi. Sektör temsilcileri, müşterilerin genellikle otellerin görünür özelliklerine odaklandığını, ancak yangın güvenliği gibi kritik konuları göz ardı ettiğini belirtiyor.
Yangın sonrası tatilciler, rezervasyonlarını iptal etmeye veya otellere güvenlik önlemleri hakkında sorular yöneltmeye başladı. Hürriyet'in haberine göre, otelin yangın tedbirlerinde eksiklik olması durumunda dahi, ödenen ücretin geri alınması mevcut yönetmelik kapsamında mümkün değil.
'Belgeli tesisler daha güvenli'
Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Mehmet Gem, tatilcilerin genellikle otellerin büyüklüğü, temizliği ve olanakları gibi görünür unsurlara odaklandığını söyledi.
Gem, “Müşteriler genelde Turizm Bakanlığı’ndan belgeli tesislerin denetimlerinin yapıldığına güveniyor. Ancak rezervasyon sırasında yangın önlemleri sorulmuyor. Bu, Kartalkaya faciasından sonra değişebilir” ifadelerini kullandı.
Gem, “Müşteriler genelde Turizm Bakanlığı’ndan belgeli tesislerin denetimlerinin yapıldığına güveniyor. Ancak rezervasyon sırasında yangın önlemleri sorulmuyor. Bu, Kartalkaya faciasından sonra değişebilir” ifadelerini kullandı.
'Paket tur yönetmeliği değişmeli'
Mehmet Gem, müşterilerin mağduriyetini önlemek adına paket tur yönetmeliğinde değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Gem, “Eğer bir müşteri otele gittiğinde yangın alarmı veya diğer sistemlerin çalışmadığını fark ederse, hiçbir bedel ödemeden rezervasyonunu iptal edebilmelidir. Ancak bu hak, ancak yönetmelikte yapılacak düzenlemeyle mümkün olabilir” dedi.
Rezervasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler
Güvenli bir tatil için rezervasyon öncesinde dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:
1.Otel Yorumlarını Araştırın: Otelin daha önceki misafirlerinden alınan yorumları inceleyin. Sosyal medyadaki değerlendirmelere göz atın.
2.Güvenlik Önlemlerini Sorgulayın: Rezervasyon yapmadan önce oteli arayarak yangın algılama ve alarm sistemlerinin, yangın söndürme ekipmanlarının mevcut olup olmadığını sorun.
3.Acil Durum Planları: Oteldeki yangın merdivenleri, acil çıkış kapıları ve duman dedektörlerinin varlığını kontrol edin. Otele giriş yaptığınızda acil çıkış haritasını inceleyin.
4.Rezervasyon Şartlarını Okuyun: Rezervasyon iptal koşullarını dikkatlice okuyarak herhangi bir aksilik durumunda paranızı geri alma hakkınız olup olmadığını öğrenin.
5.Yangın Söndürme Ekipmanlarını Kontrol Edin: Yangın tüplerinin yerini öğrenin ve son kullanma tarihlerinin geçerli olup olmadığını kontrol edin.
6.Güvenlik Personeli ve Kameralar: Otelin 24 saat güvenlik personeli olup olmadığını ve kameraların aktif çalıştığını teyit edin.