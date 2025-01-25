https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/kartalkaya-yangini-sonrasi-endiseler-artti-rezervasyon-iptalleri-geliyor-otel-guvenliginde-nelere-1093039795.html

Kartalkaya yangını sonrası endişeler arttı: Rezervasyon iptalleri geliyor, otel güvenliğinde nelere dikkat edilmeli?

Kartalkaya yangını sonrası endişeler arttı: Rezervasyon iptalleri geliyor, otel güvenliğinde nelere dikkat edilmeli?

Sputnik Türkiye

Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciasının ardından, tatilciler rezervasyonlarını iptal etmeye ve otellerin güvenlik önlemlerini sorgulamaya başladı... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T09:41+0300

2025-01-25T09:41+0300

2025-01-25T09:41+0300

türkiye

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Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını, tatilcilerin otel seçiminde güvenlik önlemlerine ne kadar dikkat ettiğini gündeme getirdi. Sektör temsilcileri, müşterilerin genellikle otellerin görünür özelliklerine odaklandığını, ancak yangın güvenliği gibi kritik konuları göz ardı ettiğini belirtiyor.Yangın sonrası tatilciler, rezervasyonlarını iptal etmeye veya otellere güvenlik önlemleri hakkında sorular yöneltmeye başladı. Hürriyet'in haberine göre, otelin yangın tedbirlerinde eksiklik olması durumunda dahi, ödenen ücretin geri alınması mevcut yönetmelik kapsamında mümkün değil.'Belgeli tesisler daha güvenli'Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Mehmet Gem, tatilcilerin genellikle otellerin büyüklüğü, temizliği ve olanakları gibi görünür unsurlara odaklandığını söyledi.Gem, “Müşteriler genelde Turizm Bakanlığı’ndan belgeli tesislerin denetimlerinin yapıldığına güveniyor. Ancak rezervasyon sırasında yangın önlemleri sorulmuyor. Bu, Kartalkaya faciasından sonra değişebilir” ifadelerini kullandı.'Paket tur yönetmeliği değişmeli'Mehmet Gem, müşterilerin mağduriyetini önlemek adına paket tur yönetmeliğinde değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Gem, “Eğer bir müşteri otele gittiğinde yangın alarmı veya diğer sistemlerin çalışmadığını fark ederse, hiçbir bedel ödemeden rezervasyonunu iptal edebilmelidir. Ancak bu hak, ancak yönetmelikte yapılacak düzenlemeyle mümkün olabilir” dedi.Rezervasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenlerGüvenli bir tatil için rezervasyon öncesinde dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/kartalkaya-otel-yanginin-basladigi-ilk-anlarin-goruntuleri-ortaya-cikti-1093038417.html

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