https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/kartalkaya-otel-yanginin-basladigi-ilk-anlarin-goruntuleri-ortaya-cikti-1093038417.html

Kartalkaya otel yangının başladığı ilk anların görüntüleri ortaya çıktı

Kartalkaya otel yangının başladığı ilk anların görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, yangının... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T08:36+0300

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2025-01-25T08:36+0300

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Grand Kartal Otel’in güvenlik kameralarından alınan görüntüler, yangının başladığı 21 Ocak gecesi saat 03.30 ile 06.00 arasındaki süreci kapsıyor. Kayıtlarda, yangının otelin vadiye bakan arka cephesinde başladığı ve kısa sürede otelin büyük bölümünü etkisi altına aldığı görülüyor.Alevler hızla yayıldıSaat 03.30’da başlayan görüntülerde, otelin arka cephesinden yükselen alevlerin geceyi aydınlattığı anlaşılıyor. Aynı zamanda, otelin ön tarafında bir hareketlilik yaşandığı ve ekiplerin olay yerine ulaşmaya çalıştığı dikkat çekiyor.Görüntülere göre, saat 04.20 sularında ekipler yangına müdahale etmeye başlıyor. Ancak, saat 04.30’a doğru alevlerin otelin arka cephesini tamamen sardığı ve yukarı katlara doğru hızla yayıldığı görülüyor.Tahliyeler ve çatının çöküşüYangının şiddeti artarken, saat 04.40 civarında ekiplerin ön cephede merdivenler yardımıyla odalardan tahliye çalışmalarına başladığı görüntülere yansıyor. Aynı anda otelin dış cephesinden parçaların koptuğu da görülüyor.Saat 05.00’e gelindiğinde, otelin çatısının ve yan cephesinin büyük bir kısmının tamamen alevler içinde olduğu anlaşılıyor. Yoğun alevler, saat 05.15’e kadar otelin her noktasını etkisi altına alıyor. Saat 05.40 sularında ise alevler otelin ön cephesinde yoğunlaşmış durumda.Görüntülerde, yangına müdahale eden ekiplerin yoğun çabası, kullanılan araçlar ve insan hareketliliği net bir şekilde görülüyor.

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