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Kartalkaya otel yangının başladığı ilk anların görüntüleri ortaya çıktı
Kartalkaya otel yangının başladığı ilk anların görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, yangının... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T08:36+0300
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kartalkaya kayak merkezi
otel yangını
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grand kartal oteli
grand kartal otel
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Grand Kartal Otel’in güvenlik kameralarından alınan görüntüler, yangının başladığı 21 Ocak gecesi saat 03.30 ile 06.00 arasındaki süreci kapsıyor. Kayıtlarda, yangının otelin vadiye bakan arka cephesinde başladığı ve kısa sürede otelin büyük bölümünü etkisi altına aldığı görülüyor.Alevler hızla yayıldıSaat 03.30’da başlayan görüntülerde, otelin arka cephesinden yükselen alevlerin geceyi aydınlattığı anlaşılıyor. Aynı zamanda, otelin ön tarafında bir hareketlilik yaşandığı ve ekiplerin olay yerine ulaşmaya çalıştığı dikkat çekiyor.Görüntülere göre, saat 04.20 sularında ekipler yangına müdahale etmeye başlıyor. Ancak, saat 04.30’a doğru alevlerin otelin arka cephesini tamamen sardığı ve yukarı katlara doğru hızla yayıldığı görülüyor.Tahliyeler ve çatının çöküşüYangının şiddeti artarken, saat 04.40 civarında ekiplerin ön cephede merdivenler yardımıyla odalardan tahliye çalışmalarına başladığı görüntülere yansıyor. Aynı anda otelin dış cephesinden parçaların koptuğu da görülüyor.Saat 05.00’e gelindiğinde, otelin çatısının ve yan cephesinin büyük bir kısmının tamamen alevler içinde olduğu anlaşılıyor. Yoğun alevler, saat 05.15’e kadar otelin her noktasını etkisi altına alıyor. Saat 05.40 sularında ise alevler otelin ön cephesinde yoğunlaşmış durumda.Görüntülerde, yangına müdahale eden ekiplerin yoğun çabası, kullanılan araçlar ve insan hareketliliği net bir şekilde görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/emekli-maasi-hesaplama-ekrani-acildi-iste-ne-kadar-emekli-maasi-alirim-sorusunun-yaniti-1093037925.html
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kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, otel yangını, bolu, grand kartal oteli, grand kartal otel, yangın, yangın söndürme, otel
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, otel yangını, bolu, grand kartal oteli, grand kartal otel, yangın, yangın söndürme, otel

Kartalkaya otel yangının başladığı ilk anların görüntüleri ortaya çıktı

08:36 25.01.2025
© AA
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Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, yangının başladığı ilk anlardan itibaren otelde yaşanan hareketliliği ve ekiplerin müdahalesini gözler önüne seriyor.
Grand Kartal Otel’in güvenlik kameralarından alınan görüntüler, yangının başladığı 21 Ocak gecesi saat 03.30 ile 06.00 arasındaki süreci kapsıyor. Kayıtlarda, yangının otelin vadiye bakan arka cephesinde başladığı ve kısa sürede otelin büyük bölümünü etkisi altına aldığı görülüyor.

Alevler hızla yayıldı

Saat 03.30’da başlayan görüntülerde, otelin arka cephesinden yükselen alevlerin geceyi aydınlattığı anlaşılıyor. Aynı zamanda, otelin ön tarafında bir hareketlilik yaşandığı ve ekiplerin olay yerine ulaşmaya çalıştığı dikkat çekiyor.
Görüntülere göre, saat 04.20 sularında ekipler yangına müdahale etmeye başlıyor. Ancak, saat 04.30’a doğru alevlerin otelin arka cephesini tamamen sardığı ve yukarı katlara doğru hızla yayıldığı görülüyor.

Tahliyeler ve çatının çöküşü

Yangının şiddeti artarken, saat 04.40 civarında ekiplerin ön cephede merdivenler yardımıyla odalardan tahliye çalışmalarına başladığı görüntülere yansıyor. Aynı anda otelin dış cephesinden parçaların koptuğu da görülüyor.
Saat 05.00’e gelindiğinde, otelin çatısının ve yan cephesinin büyük bir kısmının tamamen alevler içinde olduğu anlaşılıyor. Yoğun alevler, saat 05.15’e kadar otelin her noktasını etkisi altına alıyor. Saat 05.40 sularında ise alevler otelin ön cephesinde yoğunlaşmış durumda.
Görüntülerde, yangına müdahale eden ekiplerin yoğun çabası, kullanılan araçlar ve insan hareketliliği net bir şekilde görülüyor.
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