https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/itu-bilirkisi-heyeti-grand-kartal-oteldeki-incelemeleri-tamamladi-butun-deliller-toplandi-1093049475.html

İTÜ bilirkişi heyeti Grand Kartal Otel'deki incelemeleri tamamladı: Bütün deliller toplandı

İTÜ bilirkişi heyeti Grand Kartal Otel'deki incelemeleri tamamladı: Bütün deliller toplandı

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında görevlendirilen İTÜ öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti oteldeki incelemelerini tamamladı. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T16:06+0300

2025-01-25T16:06+0300

2025-01-25T16:06+0300

türkiye

kartalkaya

istanbul teknik üniversitesi (itü)

grand kartal oteli

yangın

bilirkişi

bilirkişi raporu

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Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor. Yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallindeki incelemelerini tamamladı.Savcılar da incelemeye katıldıSoruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele ikinci kez geldi. Bugünkü incelemelere heyetin yanı sıra savcılar da katıldı.3.5 saat sürdüGüvenlik önlemlerinin alındığı binaya jandarma, itfaiye ve AFAD personeli eşliğinde çantalarla giriş yapan heyet, yaklaşık 3,5 saat inceleme yaptı. Heyet, incelemelerinin ardından delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/kartalkaya-yangini-sonrasi-endiseler-artti-rezervasyon-iptalleri-geliyor-otel-guvenliginde-nelere-1093039795.html

türkiye

kartalkaya

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kartalkaya, istanbul teknik üniversitesi (itü), grand kartal oteli, yangın, bilirkişi, bilirkişi raporu