https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/itu-bilirkisi-heyeti-grand-kartal-oteldeki-incelemeleri-tamamladi-butun-deliller-toplandi-1093049475.html
İTÜ bilirkişi heyeti Grand Kartal Otel'deki incelemeleri tamamladı: Bütün deliller toplandı
İTÜ bilirkişi heyeti Grand Kartal Otel'deki incelemeleri tamamladı: Bütün deliller toplandı
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında görevlendirilen İTÜ öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti oteldeki incelemelerini tamamladı. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T16:06+0300
2025-01-25T16:06+0300
2025-01-25T16:06+0300
türkiye
kartalkaya
istanbul teknik üniversitesi (itü)
grand kartal oteli
yangın
bilirkişi
bilirkişi raporu
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Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor. Yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallindeki incelemelerini tamamladı.Savcılar da incelemeye katıldıSoruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele ikinci kez geldi. Bugünkü incelemelere heyetin yanı sıra savcılar da katıldı.3.5 saat sürdüGüvenlik önlemlerinin alındığı binaya jandarma, itfaiye ve AFAD personeli eşliğinde çantalarla giriş yapan heyet, yaklaşık 3,5 saat inceleme yaptı. Heyet, incelemelerinin ardından delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/kartalkaya-yangini-sonrasi-endiseler-artti-rezervasyon-iptalleri-geliyor-otel-guvenliginde-nelere-1093039795.html
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kartalkaya, istanbul teknik üniversitesi (itü), grand kartal oteli, yangın, bilirkişi, bilirkişi raporu
kartalkaya, istanbul teknik üniversitesi (itü), grand kartal oteli, yangın, bilirkişi, bilirkişi raporu
İTÜ bilirkişi heyeti Grand Kartal Otel'deki incelemeleri tamamladı: Bütün deliller toplandı
Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında görevlendirilen İTÜ öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti oteldeki incelemelerini tamamladı.
Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor. Yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallindeki incelemelerini tamamladı.
Savcılar da incelemeye katıldı
Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele ikinci kez geldi. Bugünkü incelemelere heyetin yanı sıra savcılar da katıldı.
Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya jandarma, itfaiye ve AFAD personeli eşliğinde çantalarla giriş yapan heyet, yaklaşık 3,5 saat inceleme yaptı. Heyet, incelemelerinin ardından delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.