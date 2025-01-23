https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/istanbul-barosu-yonetim-kurulu-uyesi-gozaltina-alindi--1092988404.html

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Rezzan Epözdemir gözaltına alındı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Rezzan Epözdemir gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Barosu yöneticilerinden avukat Fırat Epözdemir gözaltına alındı. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T17:58+0300

2025-01-23T17:58+0300

2025-01-23T18:04+0300

türkiye

istanbul barosu

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

fırat epözdemir

avukat

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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve avukat Fırat Epözdemir, yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı. Polis ekiplerinin Epözdemir’in bürosunda ve ikamet adresinde arama çalışmaları devam ediyor.İstanbul Barosu hakkında da soruşturma başlatılmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbul-barosu-olaganustu-kurultaya-gidiyor-tarih-aciklandi-1092715120.html

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