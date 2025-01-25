https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/hamas-4-israilli-kadin-esiri-daha-serbest-birakti--1093046049.html

Hamas, 4 İsrailli kadın esiri daha serbest bıraktı

Hamas, 4 İsrailli kadın esiri daha serbest bıraktı

Sputnik Türkiye

Kassam Tugayları bugün 4 İsrailli kadın esiri bıraktıklarını açıkladı. Ayrıca esirlere İslam’a uygun şekilde iyi davrandıklarını, ancak İsrail ordusunun... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T13:46+0300

2025-01-25T13:46+0300

2025-01-25T13:46+0300

israil- filistin çatışması

hamas

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

israil ordusu (idf)

izzeddin el-kassam tugayları

gazze

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Hamas ile İsrail arasında bugün ikinci esir takası gerçekleşti. 4 kadın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan Filistin Meydanı'nda düzenlenen törenle Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Meydanda, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları mensupları konuşlandırıldı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esirlere İslam’ın öğretilerine uygun şekilde iyi davrandıklarını, ancak İsrail ordusunun onları öldürmeye çalıştığını açıkladı.7 Ekim açıklaması geldi Kassam Tugayları Askeri Konseyi Üyesi İzzeddin el-Haddad, Al Jazeera televizyonunda yayımlanan 'Gizli Olan Daha Büyüktür' programında, 7 Ekim 2023’te gerçekleştirilen “Aksa Tufanı” saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Haddad, esirleri İsrail’in gelişmiş askeri teknolojisini aşarak önceden belirlenmiş rotalarla Gazze’ye getirdiklerini belirtti ve “Bizim talimatımız esirlere İslam’ın öğretilerine uygun şekilde iyi davranılmasıydı. Düşman esirlerin hayatlarına önem vererek onlara iyi davranmayı önemsedik.” ifadelerini kullandı.Haddad, İsrail’in ise “ilk günden itibaren esirleri öldürmeye karar verdiğini ve bu eylemleri sürdürdüğünü” dile getirdi.Haddad, Aksa Tufanı saldırılarının nedenlerini sıralarken, Filistinli esirlere dönemin Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in talimatıyla uygulanan ırkçı ve kötü muamelelere, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarına ve 18 yılı aşkın süredir devam eden Gazze ablukasına dikkat çekti.Haddad, saldırının İsrail’in sistematik planlarına karşı güçlü ve sarsıcı bir yanıt olduğunu savunarak, Filistinliler ve kutsal değerler için eşsiz bir mücadele verdiklerini ifade etti.Saldırı nasıl gerçekleşti? Haddad, “Aksa Tufanı” saldırısının stratejik bir aldatma ve yanıltma planıyla tasarlandığını söyledi. Kassam Tugayları, saldırının amacını İsrail ordusunun Gazze Tümeni’ne saldırarak mevzilerini ve üslerini yok etmek, düşman askerlerini etkisiz hale getirmek ve Filistinli esirlerin özgürlüğünü sağlamak olarak belirledi.Saldırı, 7 Ekim sabah saat 06.30’da başladı. Haddad, mücahitlerin eğitimlerde öğrendikleri taktikleri tam olarak uyguladığını belirtti. Füze, insansız hava araçları ve yelkenli uçaklarla eş zamanlı olarak binlerce Kassam piyadesi, mühendislik birimlerinin yıktığı bariyerlerden geçerek harekete geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-400-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1093044579.html

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hamas, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), izzeddin el-kassam tugayları, gazze