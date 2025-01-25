https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/grand-kartal-otelin-sahibinin-diger-otelinde-de-sorusturma-baslatildi-11-kisi-gozaltina-alindi-1093051791.html
Grand Kartal Otel'in sahibinin diğer otelinde de soruşturma başlatıldı: 11 kişi gözaltında
Grand Kartal Otel'in sahibinin diğer otelinde de soruşturma başlatıldı: 11 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta meydana gelen otel yangının ardından açılan soruşturmada Grand Kartal Otel'inin işletme sahibi Halit Ergün'ün diğer işletmelerine... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T17:47+0300
2025-01-25T17:47+0300
2025-01-25T18:18+0300
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grand kartal oteli
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soruşturma
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Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketi sonrası açılan soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan otel sahibi Halil Ergül'ün sahibi olduğu Gazella Resort ve Spa Otel'de görevli 11 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında bu otelde de aynı ihmallerin olduğu iddialar arasında yer alıyor. Aynı ihmaller tespit edildiAynı ihmallerin bulunduğu işletme sahibi Halit Ergül’ün Gazelle Resort ve Spa Otel’inden de 11 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı ihmallerin bulunduğu işletme sahibi Halit Ergül’ün Gazelle Resort ve Spa Otel’inden de 11 kişinin gözaltına alınırken 4 kişinin adliyeye sevk edildiği belirtildi. Kimler gözaltına alındı?Bu kapsamda, Gazelle Otel Genel Müdürü A.D, Mudurnu Enerji AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İ.P, Mudurnu Enerji AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.K, Grand Kartal Otel muhasebe personeli C.Ö. ve M.S, Gazelle Otel teknik personeli K.Ç, B.B. ve T.P, Grand Kartal Otel'in teknik personeli M.D, G.O. ve B.U. gözaltına alındı.Grand Kartal Otel'den 9 kişi tutuklanmıştıGrand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, işletme sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanmış, iş güvenliği uzmanı E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/boludaki-yanginda-tutuklanan-otelin-elektrikcisi-suclamalari-reddetti-1093050262.html
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türkiye, bolu, kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya, grand kartal oteli, otel yangını, soruşturma, gözaltı
türkiye, bolu, kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya, grand kartal oteli, otel yangını, soruşturma, gözaltı
Grand Kartal Otel'in sahibinin diğer otelinde de soruşturma başlatıldı: 11 kişi gözaltında
17:47 25.01.2025 (güncellendi: 18:18 25.01.2025)
Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta meydana gelen otel yangının ardından açılan soruşturmada Grand Kartal Otel'inin işletme sahibi Halit Ergün'ün diğer işletmelerine de yansıdı. Ergül'ün sahip olduğu ve aynı ihmallerin olduğu iddia edilen iki işletmede 11 kişi gözaltına alındı.
Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketi sonrası açılan soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan otel sahibi Halil Ergül'ün sahibi olduğu Gazella Resort ve Spa Otel'de görevli 11 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında bu otelde de aynı ihmallerin olduğu iddialar arasında yer alıyor.
Aynı ihmaller tespit edildi
Aynı ihmallerin bulunduğu işletme sahibi Halit Ergül’ün Gazelle Resort ve Spa Otel’inden de 11 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı ihmallerin bulunduğu işletme sahibi Halit Ergül’ün Gazelle Resort ve Spa Otel’inden de 11 kişinin gözaltına alınırken 4 kişinin adliyeye sevk edildiği belirtildi.
Bu kapsamda, Gazelle Otel Genel Müdürü A.D, Mudurnu Enerji AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İ.P, Mudurnu Enerji AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.K, Grand Kartal Otel muhasebe personeli C.Ö. ve M.S, Gazelle Otel teknik personeli K.Ç, B.B. ve T.P, Grand Kartal Otel'in teknik personeli M.D, G.O. ve B.U. gözaltına alındı.
Grand Kartal Otel'den 9 kişi tutuklanmıştı
Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, işletme sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanmış, iş güvenliği uzmanı E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.