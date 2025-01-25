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Bolu'daki yangında tutuklanan otelin elektrikçisi suçlamaları reddetti
Bolu'daki yangında tutuklanan otelin elektrikçisi suçlamaları reddetti
Sputnik Türkiye
Bolu'da 21 Ocak'ta çıkan otel yangınına ilişkin tutuklanan zanlılardan işletmenin elektrikçisi Hüseyin Özer, hakkındaki suçlamaları reddetti. Özer, olay anında... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T16:29+0300
2025-01-25T16:29+0300
türkiye
bolu
kartalkaya kayak merkezi
kartalkaya
otel yangını
yangın
suçlama
hüseyin özer
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin tutuklanan zanlılardan işletmenin elektrikçisi Hüseyin Özer'in jandarmada verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özer'in, yetkili olmadığı için sadece verilen görevleri yerine getirdiğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlıdan biri olan elektrikçi Özer'in jandarmada verdiği ifadesinde, otelde iki yıldan beri sezonluk görev yaptığını ve işletme sahiplerine ait farklı firmalarda 1991 yılından beri çalıştığını belirtti.'Yangın merdiveni olup olmadığını bilmiyordum'Özer, yangınla ilgili alınan tedbirlere ilişkin tesiste iki merdiven bulunduğunu ancak bunların yangın merdiveni olup olmadığını bilmediğini aktararak, "Otelimizde yangın detektörleri bulunmaktadır ancak olay esnasında orada olmadığım için alarm sisteminin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.20 Ocak Pazartesi 21.30 sularında otelden çıkıp Bolu merkezdeki ikametine gittiğini, olay gecesi saat 03.30 sıralarında otelde barmen olarak çalışan kişinin kendisini arayarak yangını haber verdiğini belirten Özer, daha sonra otelde bulunan M.D. isimli ekip arkadaşına durumu bildirip acil müdahale etmelerini söylediğini kaydetti.Özer, ekip arkadaşlarının arayıp yangını haber vermesinin ardından saat 04.30 civarı bölgeye vardıklarında otelin komple yandığını gördüklerinden bahsetti.'Yangın sistemlerini taşeron firma üstlenmekte'Dumandan etkilendiği için içeriye giremediğini ve dışarda arkadaşlarına yardım ettiğini aktaran Özer, şunları kaydetti:Özer'in avukatı da müvekkilinin elektronikçi değil elektrikçi olduğunu, sadece elektrik, kablo tesisatı gibi basit işleri yaptığını, bu işleri yapan 8 kişinin en alt basamağında yer aldığı için de kusurlu veya kusursuz sorumlulardan olmadığını savundu.Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, işletme sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanmış, iş güvenliği uzmanı E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/itu-bilirkisi-heyeti-grand-kartal-oteldeki-incelemeleri-tamamladi-butun-deliller-toplandi-1093049475.html
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bolu, kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya, otel yangını, yangın, suçlama, hüseyin özer
bolu, kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya, otel yangını, yangın, suçlama, hüseyin özer

Bolu'daki yangında tutuklanan otelin elektrikçisi suçlamaları reddetti

16:29 25.01.2025
© AA / Evrim AydınKartalkaya otel yangını
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© AA / Evrim Aydın
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Bolu'da 21 Ocak'ta çıkan otel yangınına ilişkin tutuklanan zanlılardan işletmenin elektrikçisi Hüseyin Özer, hakkındaki suçlamaları reddetti. Özer, olay anında otelde olmadığını belirtti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin tutuklanan zanlılardan işletmenin elektrikçisi Hüseyin Özer'in jandarmada verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özer'in, yetkili olmadığı için sadece verilen görevleri yerine getirdiğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlıdan biri olan elektrikçi Özer'in jandarmada verdiği ifadesinde, otelde iki yıldan beri sezonluk görev yaptığını ve işletme sahiplerine ait farklı firmalarda 1991 yılından beri çalıştığını belirtti.

'Yangın merdiveni olup olmadığını bilmiyordum'

Özer, yangınla ilgili alınan tedbirlere ilişkin tesiste iki merdiven bulunduğunu ancak bunların yangın merdiveni olup olmadığını bilmediğini aktararak, "Otelimizde yangın detektörleri bulunmaktadır ancak olay esnasında orada olmadığım için alarm sisteminin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
20 Ocak Pazartesi 21.30 sularında otelden çıkıp Bolu merkezdeki ikametine gittiğini, olay gecesi saat 03.30 sıralarında otelde barmen olarak çalışan kişinin kendisini arayarak yangını haber verdiğini belirten Özer, daha sonra otelde bulunan M.D. isimli ekip arkadaşına durumu bildirip acil müdahale etmelerini söylediğini kaydetti.
Özer, ekip arkadaşlarının arayıp yangını haber vermesinin ardından saat 04.30 civarı bölgeye vardıklarında otelin komple yandığını gördüklerinden bahsetti.

'Yangın sistemlerini taşeron firma üstlenmekte'

Dumandan etkilendiği için içeriye giremediğini ve dışarda arkadaşlarına yardım ettiğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

Daha önce otelde hiç yangın çıkmadı. Yangın alarm ve yangın koruma sistemiyle alakalı hiçbir teknik bilgim yoktur. Bu yangın sistemlerini dışardan taşeron firma üstlenmektedir. Hangi firmanın üstlendiğini bilmiyorum. Bunu ancak otel yetkilileri bilir. Ben sadece elektrikçiyim, teknik müdürüm T.P. elektrik alanında yetkilidir. Ben sadece verilen görevleri yerine getiririm. Olayla ilgili olarak hiçbir suçum yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

Özer'in avukatı da müvekkilinin elektronikçi değil elektrikçi olduğunu, sadece elektrik, kablo tesisatı gibi basit işleri yaptığını, bu işleri yapan 8 kişinin en alt basamağında yer aldığı için de kusurlu veya kusursuz sorumlulardan olmadığını savundu.
Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, işletme sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanmış, iş güvenliği uzmanı E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kartalkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
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