https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/gokbilimciler-sasti-kaldi-dunyaya-carpmasi-beklenen-asteroitin-elon-muska-ait-oldugu-ortaya-cikti--1093044090.html
Gökbilimciler şaştı kaldı: Dünya'ya çarpması beklenen 'asteroitin' Elon Musk'a ait olduğu ortaya çıktı
Gökbilimciler şaştı kaldı: Dünya'ya çarpması beklenen 'asteroitin' Elon Musk'a ait olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Harvard astronomlarının asteroit sandığı gök cismi, Elon Musk’ın 2018’de uzaya fırlattığı Tesla spor araba çıktı. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T13:07+0300
2025-01-25T13:07+0300
2025-01-25T13:08+0300
dünya
tesla
tesla roadster
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Harvard Üniversitesi’ne bağlı gökbilimciler, Dünya’ya tehlikeli bir şekilde yaklaştığını düşündükleri yeni bir asteroit keşfettiklerini duyurdu. Ancak yapılan detaylı inceleme sonucunda, bu cismin Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından yedi yıl önce bir reklam kampanyası kapsamında uzaya gönderilen bir Tesla spor araba olduğu anlaşıldı.Cambridge’de bulunan Minor Planet Center, 2 Ocak’ta bu gök cismini resmen tescil ederek '2018 CN41' ismini verdi. 150 bin mil uzaklıktaki nesne, Ay’dan daha yakın bir mesafede hareket ediyordu ve bu durum bilim insanlarını, cismin gelecekte Dünya’ya çarpma ihtimali olduğu konusunda endişelendirdi.Ancak bu heyecan verici keşif, 17 saat sonra hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Araştırmacılar, asteroit sandıkları cismin aslında 2018 yılında SpaceX’in Falcon Heavy roketini test ettiği sırada uzaya fırlatılan kiraz kırmızısı bir Tesla Roadster olduğunu fark etti. SpaceX, o dönemde elektrikli aracın direksiyonuna bir manken oturtarak bu reklam kampanyasını gerçekleştirmişti.Kayıtlardan silindiMinor Planet Center, 3 Ocak’ta yaptığı açıklamada, söz konusu cismin asteroit kayıtlarından çıkarıldığını duyurdu. Bu durum, bilim insanları arasında hayal kırıklığı yarattı.Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden astrofizikçi Jonathan McDowell, Elon Musk’ın arabası gibi izlenmeyen nesnelerin, Dünya’yı potansiyel tehlikeli asteroitlerden koruma çabalarını engellediğini belirtti. McDowell, “En kötü senaryoda, bir asteroiti incelemek için milyarlar harcayıp uzay aracı gönderirsiniz ve oraya vardığınızda bunun bir asteroit olmadığını fark edersiniz” dedi.Tesla uzayda nerede? Tesla Roadster, Dünya’dan 383,985,328 km uzakta ve saniyede 3.47 km hızla uzaklaşıyor. Güneş’e 245,725,678 km mesafede, saniyede 1.84 km hızla yaklaşıyor. Araç, 6 yıl 11 ay 18 gün boyunca 5.57 milyar km yol kat etti ve Güneş etrafında 4.57 tam tur tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/hitler-selami-verdigine-dair-iddialar-vardi-netanyahudan-elon-muskun-nazi-selamina-yonelik-ilk-1093013922.html
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tesla, tesla roadster
Gökbilimciler şaştı kaldı: Dünya'ya çarpması beklenen 'asteroitin' Elon Musk'a ait olduğu ortaya çıktı
13:07 25.01.2025 (güncellendi: 13:08 25.01.2025)
Harvard astronomlarının asteroit sandığı gök cismi, Elon Musk’ın 2018’de uzaya fırlattığı Tesla spor araba çıktı.
Harvard Üniversitesi’ne bağlı gökbilimciler, Dünya’ya tehlikeli bir şekilde yaklaştığını düşündükleri yeni bir asteroit keşfettiklerini duyurdu. Ancak yapılan detaylı inceleme sonucunda, bu cismin Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından yedi yıl önce bir reklam kampanyası kapsamında uzaya gönderilen bir Tesla spor araba olduğu anlaşıldı.
Cambridge’de bulunan Minor Planet Center, 2 Ocak’ta bu gök cismini resmen tescil ederek '2018 CN41' ismini verdi. 150 bin mil uzaklıktaki nesne, Ay’dan daha yakın bir mesafede hareket ediyordu ve bu durum bilim insanlarını, cismin gelecekte Dünya’ya çarpma ihtimali olduğu konusunda endişelendirdi.
Ancak bu heyecan verici keşif, 17 saat sonra hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Araştırmacılar, asteroit sandıkları cismin aslında 2018 yılında SpaceX’in Falcon Heavy roketini test ettiği sırada uzaya fırlatılan kiraz kırmızısı bir Tesla Roadster olduğunu fark etti. SpaceX, o dönemde elektrikli aracın direksiyonuna bir manken oturtarak bu reklam kampanyasını gerçekleştirmişti.
Minor Planet Center, 3 Ocak’ta yaptığı açıklamada, söz konusu cismin asteroit kayıtlarından çıkarıldığını duyurdu. Bu durum, bilim insanları arasında hayal kırıklığı yarattı.
Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden astrofizikçi Jonathan McDowell, Elon Musk’ın arabası gibi izlenmeyen nesnelerin, Dünya’yı potansiyel tehlikeli asteroitlerden koruma çabalarını engellediğini belirtti. McDowell, “En kötü senaryoda, bir asteroiti incelemek için milyarlar harcayıp uzay aracı gönderirsiniz ve oraya vardığınızda bunun bir asteroit olmadığını fark edersiniz” dedi.
Tesla Roadster, Dünya’dan 383,985,328 km uzakta ve saniyede 3.47 km hızla uzaklaşıyor. Güneş’e 245,725,678 km mesafede, saniyede 1.84 km hızla yaklaşıyor. Araç, 6 yıl 11 ay 18 gün boyunca 5.57 milyar km yol kat etti ve Güneş etrafında 4.57 tam tur tamamladı.