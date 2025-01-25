Gökbilimciler şaştı kaldı: Dünya'ya çarpması beklenen 'asteroitin' Elon Musk'a ait olduğu ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Suudi Arabistan’ı yönetenler, modernitenin adımlarına uyan bir süreci kavramış durumda'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kurye ölümleri: ‘Bu bir kader değil, tamamı önlenebilir iş cinayetleri’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Serap Taycan: ‘Yas sürecinin sağlıklı ilerlemesi bireyin ötesinde toplumun ve otoritenin görevidir’
12:05
84 dk
HABER MASASI
İhmaller zincirine yenisi eklendi: Kartalkaya'daki otelin son iki katı kaçak mıydı?
13:30
35 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 32 yıl oldu
14:10
13 dk
SESLİ HABER
Amerikan pasaportlarında 'cinsiyet' değişikliği
14:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Çalışan annelere devlet bakıcı desteği
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
18:15
5 dk
SESLİ HABER
Rus Dış İstihbarat Şefi: Batılı elitler çatışma çıkarabilir
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Trump imzaladı: Kennedy suikastı belgelerinin gizliliği kaldırıldı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Bolu’daki yangın faciası: Patronların hiç mi suçu yok?
19:10
80 dk
ÖZEL HABER
Yangın denetiminde 5 bin 992 uygunsuzluk: Daire Başkanı ‘Hodri meydan’ dedi
20:35
4 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
07:05
2 dk
SESLİ HABER
Rus Dış İstihbarat Şefi: Batılı elitler çatışma çıkarabilir
07:24
1 dk
ÖZEL HABER
Radyo Sputnik’e konuşan uzmanlar: Otelde alınabilecek güvenlik tedbirleri 1 günlük cirodan daha az
09:05
5 dk
SESLİ HABER
Trump imzaladı: Kennedy suikastı belgelerinin gizliliği kaldırıldı
09:25
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
09:41
2 dk
ÖZEL HABER
Yangın denetiminde 5 bin 992 uygunsuzluk: Daire Başkanı ‘Hodri meydan’ dedi
10:03
4 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
10:19
1 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
10:35
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan pasaportlarında 'cinsiyet' değişikliği
10:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
11:10
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
12:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/gokbilimciler-sasti-kaldi-dunyaya-carpmasi-beklenen-asteroitin-elon-muska-ait-oldugu-ortaya-cikti--1093044090.html
Gökbilimciler şaştı kaldı: Dünya'ya çarpması beklenen 'asteroitin' Elon Musk'a ait olduğu ortaya çıktı
Gökbilimciler şaştı kaldı: Dünya'ya çarpması beklenen 'asteroitin' Elon Musk'a ait olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Harvard astronomlarının asteroit sandığı gök cismi, Elon Musk’ın 2018’de uzaya fırlattığı Tesla spor araba çıktı. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T13:07+0300
2025-01-25T13:08+0300
dünya
tesla
tesla roadster
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083227923_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_a6cd592f1684210592c957ad19ea13da.jpg
Harvard Üniversitesi’ne bağlı gökbilimciler, Dünya’ya tehlikeli bir şekilde yaklaştığını düşündükleri yeni bir asteroit keşfettiklerini duyurdu. Ancak yapılan detaylı inceleme sonucunda, bu cismin Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından yedi yıl önce bir reklam kampanyası kapsamında uzaya gönderilen bir Tesla spor araba olduğu anlaşıldı.Cambridge’de bulunan Minor Planet Center, 2 Ocak’ta bu gök cismini resmen tescil ederek '2018 CN41' ismini verdi. 150 bin mil uzaklıktaki nesne, Ay’dan daha yakın bir mesafede hareket ediyordu ve bu durum bilim insanlarını, cismin gelecekte Dünya’ya çarpma ihtimali olduğu konusunda endişelendirdi.Ancak bu heyecan verici keşif, 17 saat sonra hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Araştırmacılar, asteroit sandıkları cismin aslında 2018 yılında SpaceX’in Falcon Heavy roketini test ettiği sırada uzaya fırlatılan kiraz kırmızısı bir Tesla Roadster olduğunu fark etti. SpaceX, o dönemde elektrikli aracın direksiyonuna bir manken oturtarak bu reklam kampanyasını gerçekleştirmişti.Kayıtlardan silindiMinor Planet Center, 3 Ocak’ta yaptığı açıklamada, söz konusu cismin asteroit kayıtlarından çıkarıldığını duyurdu. Bu durum, bilim insanları arasında hayal kırıklığı yarattı.Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden astrofizikçi Jonathan McDowell, Elon Musk’ın arabası gibi izlenmeyen nesnelerin, Dünya’yı potansiyel tehlikeli asteroitlerden koruma çabalarını engellediğini belirtti. McDowell, “En kötü senaryoda, bir asteroiti incelemek için milyarlar harcayıp uzay aracı gönderirsiniz ve oraya vardığınızda bunun bir asteroit olmadığını fark edersiniz” dedi.Tesla uzayda nerede? Tesla Roadster, Dünya’dan 383,985,328 km uzakta ve saniyede 3.47 km hızla uzaklaşıyor. Güneş’e 245,725,678 km mesafede, saniyede 1.84 km hızla yaklaşıyor. Araç, 6 yıl 11 ay 18 gün boyunca 5.57 milyar km yol kat etti ve Güneş etrafında 4.57 tam tur tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/hitler-selami-verdigine-dair-iddialar-vardi-netanyahudan-elon-muskun-nazi-selamina-yonelik-ilk-1093013922.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083227923_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_e6d3b0296142ec21eb12c48b58287f13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tesla, tesla roadster
tesla, tesla roadster

Gökbilimciler şaştı kaldı: Dünya'ya çarpması beklenen 'asteroitin' Elon Musk'a ait olduğu ortaya çıktı

13:07 25.01.2025 (güncellendi: 13:08 25.01.2025)
© AP Photo / Ebrahim NorooziElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Abone ol
Harvard astronomlarının asteroit sandığı gök cismi, Elon Musk’ın 2018’de uzaya fırlattığı Tesla spor araba çıktı.
Harvard Üniversitesi’ne bağlı gökbilimciler, Dünya’ya tehlikeli bir şekilde yaklaştığını düşündükleri yeni bir asteroit keşfettiklerini duyurdu. Ancak yapılan detaylı inceleme sonucunda, bu cismin Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından yedi yıl önce bir reklam kampanyası kapsamında uzaya gönderilen bir Tesla spor araba olduğu anlaşıldı.
Cambridge’de bulunan Minor Planet Center, 2 Ocak’ta bu gök cismini resmen tescil ederek '2018 CN41' ismini verdi. 150 bin mil uzaklıktaki nesne, Ay’dan daha yakın bir mesafede hareket ediyordu ve bu durum bilim insanlarını, cismin gelecekte Dünya’ya çarpma ihtimali olduğu konusunda endişelendirdi.
Ancak bu heyecan verici keşif, 17 saat sonra hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Araştırmacılar, asteroit sandıkları cismin aslında 2018 yılında SpaceX’in Falcon Heavy roketini test ettiği sırada uzaya fırlatılan kiraz kırmızısı bir Tesla Roadster olduğunu fark etti. SpaceX, o dönemde elektrikli aracın direksiyonuna bir manken oturtarak bu reklam kampanyasını gerçekleştirmişti.

Kayıtlardan silindi

Minor Planet Center, 3 Ocak’ta yaptığı açıklamada, söz konusu cismin asteroit kayıtlarından çıkarıldığını duyurdu. Bu durum, bilim insanları arasında hayal kırıklığı yarattı.
Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden astrofizikçi Jonathan McDowell, Elon Musk’ın arabası gibi izlenmeyen nesnelerin, Dünya’yı potansiyel tehlikeli asteroitlerden koruma çabalarını engellediğini belirtti. McDowell, “En kötü senaryoda, bir asteroiti incelemek için milyarlar harcayıp uzay aracı gönderirsiniz ve oraya vardığınızda bunun bir asteroit olmadığını fark edersiniz” dedi.

Tesla uzayda nerede?

Tesla Roadster, Dünya’dan 383,985,328 km uzakta ve saniyede 3.47 km hızla uzaklaşıyor. Güneş’e 245,725,678 km mesafede, saniyede 1.84 km hızla yaklaşıyor. Araç, 6 yıl 11 ay 18 gün boyunca 5.57 milyar km yol kat etti ve Güneş etrafında 4.57 tam tur tamamladı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
DÜNYA
'Hitler selamı' verdiğine dair iddialar vardı: Netanyahu'dan Elon Musk'un 'Nazi selamına' yönelik ilk açıklama
Dün, 13:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала