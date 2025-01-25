'Evim yok' dedikten sonra korumalar tarafından uzaklaştırılmıştı: Valilik'ten açıklama geldi

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberler nedeniyle Valiliğimizce yapılan incelemelerde;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ocak 2025 tarihinde ilimizi ziyaret programları kapsamında Özal Mahallesinde A.K. adlı bir vatandaşımızın barınma ihtiyacını dile getirdiği anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda; vatandaşımızın ikamet ettiği Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki müstakil evin, 6 Şubat depremi sonucunda “az hasarlı” olması nedeniyle Bindal Mahallesinde yaptırdığı prefabrik evde eşi ve çocuklarıyla ikamet ettiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, bu vatandaşımızın eşinin de kendisine ait ticari araçla taksicilik yaptığı ve ailenin barınmaya dair herhangi bir mağduriyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.