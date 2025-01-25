Erdoğan: 2028 yılındaki seçimlerini, Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız

Terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz.

İftira atarak, çamur atarak, karalayarak, mugalatayla, kayıkçı kavgalarıyla üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz. İftira atarak, çamur atarak, karalayarak, mugalatayla, kayıkçı kavgalarıyla üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağız.