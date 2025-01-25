https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/erdogan-2028-yilindaki-secimlerini-cumhur-ittifaki-olarak-yuzde-50nin-cok-cok-uzerinde-bir-oyla-1093046663.html
Erdoğan: 2028 yılındaki seçimlerini, Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız
Erdoğan: 2028 yılındaki seçimlerini, Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen Van 8. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T14:22+0300
2025-01-25T14:22+0300
2025-01-25T14:22+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından önce çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/yargi-reformu-ile-trafikte-yeni-donem-sert-cezalar-ve-ehliyet-iptalleri-geliyor-1093042691.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, tbmm
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, tbmm
Erdoğan: 2028 yılındaki seçimlerini, Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen Van 8. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından önce çıkanlar:
Terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz.
İftira atarak, çamur atarak, karalayarak, mugalatayla, kayıkçı kavgalarıyla üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağız.
2028 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini, Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız.