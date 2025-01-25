https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/elazig-harput-yolu-acildi-seyahat-suresi-8-dakikaya-indi-1093044164.html

Elazığ-Harput yolu açıldı: Seyahat süresi 8 dakikaya indi

Elazığ-Harput yolu açıldı: Seyahat süresi 8 dakikaya indi

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ-Harput İl Yolu'nun açılışında yaptığı açıklamada, yeni yolun ulaşımı 2 kilometre kısaltarak, şehir... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T13:01+0300

2025-01-25T13:01+0300

2025-01-25T13:01+0300

türkiye

elazığ

güneydoğu anadolu

abdulkadir uraloğlu

harput

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093044303_16:0:866:478_1920x0_80_0_0_482a0e4decf75e71fac057456894c4a7.png

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ-Harput İl Yolu açılışında yaptığı konuşmada, yolun şehir içindeki sıkışık trafik akışını şehir dışına taşıdığını ve bu sayede ulaşımın 2 kilometre kısaldığını belirtti. Yeni yol, 13,6 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak inşa edildi.Bakan Uraloğlu, “Bu yol sayesinde seyahat süresini 30 dakikadan sadece 8 dakikaya indirdik. Yıllık 65 milyon lira tasarruf sağlarken, karbon emisyonunu 315 ton azaltarak çevreye de katkıda bulunduk” dedi.Yol Ağlarıyla Şehirler Birbirine BağlanıyorElazığ’ın ulaşım altyapısına yapılan yatırımları anlatan Uraloğlu, son 20 yılda Elazığ’daki bölünmüş yol uzunluğunun 33 kilometreden 365 kilometreye çıkarıldığını vurguladı. Kömürhan Köprüsü gibi dev projelerle Elazığ’ın Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle bağlantısının güçlendiğini söyledi.Kömürhan Köprüsü’nün, Uluslararası Yol Federasyonu tarafından “dünyanın en iyi köprüsü” seçildiğini belirten Uraloğlu, “Bu köprüde Eyfel Kulesi’nde kullanılan kadar çelik kullandık. Tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa ettik” dedi.Elazığ-Harput İl Yolu’nun, şehrin ekonomik ve turistik potansiyelini artıracağını ifade eden Uraloğlu, yeni yolun sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp, narenciye gibi tarım ürünlerinin lojistiği ve ihracatı için önemli bir adım olduğunu belirtti.Yeni yolun, 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne doğrudan ulaşımı sağladığını, aynı zamanda Elazığ’ın en kalabalık mahalleleri olan Çaydaçıra, Abdullahpaşa, Ataşehir, Bahçelievler, TOKİ Konutları ve Sürsürü’den gelen trafiğe hizmet edeceğini kaydetti.Uraloğlu, Elazığ’ın mevcut konvansiyonel demiryolu hattının yenilendiğini ve Palu-Genç-Muş demiryolunun modernize edildiğini açıkladı. Ayrıca, Malatya-Elazığ demiryolu hattını elektrikli ve sinyalli hale getirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Elazığ Havalimanı’na yapılan yatırımlardan da bahseden Uraloğlu, terminal binasının yenilendiğini ve yolcu kapasitesinin yılda 2,5 milyon kişiye çıkarıldığını ifade etti. Havalimanının 2024 yılında 968 bin 140 yolcuya hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.65 milyon liralık tasarruf ve çevreye katkıYeni Elazığ-Harput İl Yolu, yıllık 65 milyon lira tasarruf sağlarken, aynı zamanda karbon salınımını 315 ton azaltarak çevrenin korunmasına katkıda bulunacak. Uraloğlu, “Bu projeyle yalnızca Elazığ’ın değil, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirerek, geleceğe uzanan güçlü bir adım atmış olduk” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/yargi-reformu-ile-trafikte-yeni-donem-sert-cezalar-ve-ehliyet-iptalleri-geliyor-1093042691.html

türkiye

elazığ

güneydoğu anadolu

harput

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elazığ, güneydoğu anadolu, abdulkadir uraloğlu, harput