https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/duzcede-heyelan-yolu-kapadi-istinat-duvari-yikildi-toprak-yigini-yola-sacildi-1093053037.html

Düzce'de heyelan yolu kapadı: İstinat duvarı yıkıldı, toprak yığını yola saçıldı

Düzce'de heyelan yolu kapadı: İstinat duvarı yıkıldı, toprak yığını yola saçıldı

Sputnik Türkiye

Düzce-Gölyaka Bağlantı yolunda meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapandı. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T19:03+0300

2025-01-25T19:03+0300

2025-01-25T19:03+0300

türkiye

düzce

gölyaka

heyelan

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Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nun Yazıpınar mevkisinde yamaçtan kayan toprak istinat duvarını yıktı. Yola dökülen toprak nedeniyle yolun Gölyaka istikametinin sağ şeridi trafiğe kapandı. Akıllara ise geçtiğimiz aylarda Artvin'de meydana gelen ve dört kişinin araç içerisinde hayatını kaybettiği heyelan faciası geldi. Gölkaya'da yamaçtan kayan toprak yığını istinat duvarıyla söz konusu mevkide yolun Gölyaka istikametinin sağ şeridinin trafiğe kapanmasına yol açtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, Gölyaka Belediyesi ve karayolları ekipleri sevk edildi.Yolun sağ şeridinin yaklaşık 300 metrelik kısmı dubalarla çevrildikten sonra iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Bölgede ulaşım kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/karadeniz-sahil-yolundaki-heyelan-4-can-aldi-gezmek-icin-gurcistana-gidiyorlardi--1091320118.html

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