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Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelan 4 can aldı: Gezmek için Gürcistan'a gidiyorlardı
Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelan 4 can aldı: Gezmek için Gürcistan'a gidiyorlardı
Sputnik Türkiye
Karadeniz Sahil Yolu Arhavi kesiminde meydana gelen heyelan sırasında toprak altında kalan aracın yeri tespit edildi. Araç içerisinde ise Giresun'dan gezmek... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T13:12+0300
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Artvin Arhavi ilçesinde meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan dört can aldı. Yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesinin altında kalan aracın içerisinde gençlerin cansız bedenlerinin çıkarılması için çalışmalar sürerken, dört arkadaşın gezmek için Giresun'dan Gürcistan'a gittikleri ortaya çıktı. Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapatan heyelan Artvin Arhavi Kıyıcık mevkiinde meydana geldi. Ulaşımın çift yönlü olarak ulaşıma kapandığı kara yolunda dün gün boyunca yol açma çalışmaları sürerken heyelanda 28 plakalı bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına karşın ise bugün heyelan sahasında uzman ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.Metal arama taramasıyla yerleri tespit edildiKarayolları Genel Müdürlüğü'nün tüneldeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonrasında 28 plakalı bir otomobilin tünelde kaydının olduğu ancak çıkışının olmadığı belirlendi. Yolun açılan kısmında herhangi bir araç çıkmazken, bugün trafiğe açılmayan şeritte ve deniz tarafında toprak altında havadan dron ile alan taraması yapıldı. Toprak altında otomobile ait bir metal taraması yapılırken, uzman hassas burunlu köpekler de arama çalışmalarına katıldı. Aramalar sonucunda 11.45 sıralarında drona takılı Maden Tetkik Arama’ya (MTA) ait cihazın sinyalinin bulunduğu bölgede yapılan çalışma sonrasında deniz tarafında toprak altında bir metal yığını tespit edildi. Bölgede iş makinelerinin çalışması sonrasında toprak altındaki araca ulaşıldığı belirtildi. Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı.Dört arkadaş arabanın içinde bulunduYapılan çalışmalar sonrasında Giresun’dan Batum’a geçtiğimiz Cumartesi günü Murat Turhan’ın kullandığı 28 AAB 485 plakalı otomobil ile giden ve kendilerinden yaklaşık 2 gündür haber alınamayan sürücü Murat Turhan ile araçtaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir’in (25) de cansız bedenleri araç içinde bulunduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/artvindeki-heyelanla-ilgili-aciklama-actigimiz--bu-kisimda-cikmasini-yuzde-100-bekliyorduk-cikmadi-1091302994.html
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türkiye, gürcistan, giresun, karadeniz, mta, heyelan, artvin
türkiye, gürcistan, giresun, karadeniz, mta, heyelan, artvin

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelan 4 can aldı: Gezmek için Gürcistan'a gidiyorlardı

13:12 09.12.2024
© AA / Tamer ArslanArtvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan
Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© AA / Tamer Arslan
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Karadeniz Sahil Yolu Arhavi kesiminde meydana gelen heyelan sırasında toprak altında kalan aracın yeri tespit edildi. Araç içerisinde ise Giresun'dan gezmek için Gürcistan'a giden dört gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Artvin Arhavi ilçesinde meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan dört can aldı. Yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesinin altında kalan aracın içerisinde gençlerin cansız bedenlerinin çıkarılması için çalışmalar sürerken, dört arkadaşın gezmek için Giresun'dan Gürcistan'a gittikleri ortaya çıktı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapatan heyelan Artvin Arhavi Kıyıcık mevkiinde meydana geldi. Ulaşımın çift yönlü olarak ulaşıma kapandığı kara yolunda dün gün boyunca yol açma çalışmaları sürerken heyelanda 28 plakalı bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına karşın ise bugün heyelan sahasında uzman ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.
artvin
artvin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
artvin

Metal arama taramasıyla yerleri tespit edildi

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tüneldeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonrasında 28 plakalı bir otomobilin tünelde kaydının olduğu ancak çıkışının olmadığı belirlendi. Yolun açılan kısmında herhangi bir araç çıkmazken, bugün trafiğe açılmayan şeritte ve deniz tarafında toprak altında havadan dron ile alan taraması yapıldı. Toprak altında otomobile ait bir metal taraması yapılırken, uzman hassas burunlu köpekler de arama çalışmalarına katıldı. Aramalar sonucunda 11.45 sıralarında drona takılı Maden Tetkik Arama’ya (MTA) ait cihazın sinyalinin bulunduğu bölgede yapılan çalışma sonrasında deniz tarafında toprak altında bir metal yığını tespit edildi. Bölgede iş makinelerinin çalışması sonrasında toprak altındaki araca ulaşıldığı belirtildi. Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Dört arkadaş arabanın içinde bulundu

Yapılan çalışmalar sonrasında Giresun’dan Batum’a geçtiğimiz Cumartesi günü Murat Turhan’ın kullandığı 28 AAB 485 plakalı otomobil ile giden ve kendilerinden yaklaşık 2 gündür haber alınamayan sürücü Murat Turhan ile araçtaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir’in (25) de cansız bedenleri araç içinde bulunduğu öğrenildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2024
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Artvin'deki heyelanla ilgili açıklama: 'Açtığımız bu kısımda çıkmasını yüzde 100 bekliyorduk, çıkmadı'
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