https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/dunyada-bir-ilke-imza-atti-domuzdan-organ-nakli-yapilan-kadin-iki-ayi-geride-birakti-1093053887.html

Dünyada bir ilke imza attı: Domuzdan organ nakli yapılan kadın, iki ayı geride bıraktı

Dünyada bir ilke imza attı: Domuzdan organ nakli yapılan kadın, iki ayı geride bıraktı

Sputnik Türkiye

Domuzdan nakledilen böbrekle 61 gündür yaşayan kadın dünyada bir ilk oldu. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T19:55+0300

2025-01-25T19:55+0300

2025-01-25T19:55+0300

sağlik

abd

organ nakli

domuzdan organ nakli

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ABD'de böbrek hastası kadının, domuzdan alınan organla en uzun süre yaşayan kişi olarak 2 ayı geride bıraktığı açıklandı. Towana Looney isimli kadın, New York'ta domuzdan nakledilen böbrekle 61 gündür yaşıyor.Dünyada domuz organıyla yaşayan tek kişiLooney'in nakil operasyonunu yöneten Dr. Robert Montgomery, "Onu sokakta görseniz, dünyada içinde çalışan bir domuz organıyla dolaşan tek kişinin o olduğunu tahmin edemezdiniz." dedi.Montgomery, siyahi kadının böbrek fonksiyonunun "tamamen normal" olduğunu, yaklaşık bir ay sonra, tedavi için bulunduğu New York'tan memleketi Alabama'ya dönebileceğini belirtti.Doktorlar, bu nakil operasyonunun "işe yaramaya devam edeceği ve uzun süre boyunca iyi bir şekilde çalışacağı konusunda oldukça iyimser olduklarını" ifade etti.Daha önce 4 kişiye nakledildi ama hiçbiri yaşamıyorDomuz organ nakilleri şimdiye kadar ABD Gıda ve İlaç Dairesinin, yalnızca diğer seçenekleri olmayan kişiler için özel durumlarda izin verdiği vakalardı. Bugüne kadar 4 ABD vatandaşına, gen düzenlemeli domuz organları nakledilmiş, hiçbiri 2 aydan fazla yaşamamıştı.

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abd, organ nakli, domuzdan organ nakli