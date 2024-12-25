https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/turk-bobrek-vakfi-uyardi-sadece-sebzelerde-degil-et-sut-ve-yumurtada-da-pestisit-olabilir-1092008046.html
Türk Böbrek Vakfı uyardı: Sadece sebzelerde değil et, süt ve yumurtada da 'pestisit' olabilir
Türk Böbrek Vakfı uyardı: Sadece sebzelerde değil et, süt ve yumurtada da 'pestisit' olabilir
Sputnik Türkiye
Tarım ürünlerindeki pestisit kalıntıları sağlık açısından büyük riskler taşırken Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, bakliyat, et, süt ve yumurta gibi çok... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T11:43+0300
2024-12-25T11:43+0300
2024-12-25T11:43+0300
sağlik
türk böbrek vakfı
timur erk
pestisit
tarım
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hastalık
kronik hastalık
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Gıda üretiminde aşırı tarım ilacı kullanımı, kamuoyunda ciddi bir endişeye yol açarken bir çok sağlık sorununa da neden olabiliyor. Pestisit kalıntıları, sağlık açısından büyük riskler taşırken bazı Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, pestisit kalıntılarının sadece sebzelerle sınırlı olmadığını, bakliyat, et, süt ve yumurta gibi çok çeşitli gıdalarda da pestisitlere rastlanabileceğine dikkat çekiyor. Erk, "Halkımız bu konuda bilinçli olmalı, ne yediğini iyi bilmelidir. Aynı zamanda, yetkililerin denetimleri artırması şarttır. Pestisit kalıntıları, başta organ nakli hastaları olmak üzere birçok kişi için ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi. Peki pestisit nedir? Pestisitin en çok bulunduğu besinler nelerdir? Pestisit sağlığı nasıl etkiliyor?Pestisitlerin tarım ürünlerini zararlılardan korumak ve verimliliği artırmak için kullanılan kimyasal olduğunu söyleyen TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da bu kimyasalların doğrudan sağlığımıza zarar verebilecek kalıntılar bırakabileceğine dikkat çekti. Pestisitin en çok bulunduğu besinler neler? · Sebze ve meyveler: Elma, çilek, domates, biber ve ıspanak gibi ince kabuklu ya da yüzeyi pürüzlü olan ürünler daha fazla pestisit tutabilir.· Tahıllar ve baklagiller: Buğday, pirinç, kuru fasulye ve nohut gibi ürünler pestisitlere maruz kalabilir.· Hayvansal gıdalar: Hayvan yemlerindeki pestisitler, et, süt ve yumurtaya bulaşabilir.Pestisit insan sağlığını nasıl etkiliyor?Uzun süreli ve yoğun pestisit maruziyeti, hormonal düzensizlikler, sinir sistemi hasarı, kansere yol açabilecek toksik etkiler, üreme bozukluklarına neden olabiliyor. Özellikle çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf olan (organ nakli olanlar) bireyler bu etkilerden daha fazla zarar görebilir.Tarım politikaları gözden geçirilmeliTBV Başkanı Timur Erk, "Tarım politikaları gözden geçirilmeli, toplumsal bilinçlendirme çalışmaları ve denetimler arttırılmalı" uyarısında bulundu. Erk, "Pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için bireysel önlemler yeterli olmayabilir. Bu nedenle, pestisit kullanımını azaltmaya yönelik tarım politikalarını desteklemek ve kamuoyunda bu konuda bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek büyük önem taşıyor. Pestisitlerde doz çok önemlidir, bunun hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hem bilinçlendirme hem denetim çalışmaları yapılmalıdır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/2-un-markasinda-zehirli-madde-tespit-edildi-turkiyede-pestisit-kullanimi-ve-denetim-surecleri-1090081449.html
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pestisit nedir, pestisit hangi ürünlerde var, pestisitin zararları, pestisit korunma yöntemleri, pestisit insan sağlığını nasıl etkiliyor, pestisit nasıl temizlenir, pestisit kalıntısı nasıl temizlenir
pestisit nedir, pestisit hangi ürünlerde var, pestisitin zararları, pestisit korunma yöntemleri, pestisit insan sağlığını nasıl etkiliyor, pestisit nasıl temizlenir, pestisit kalıntısı nasıl temizlenir
Türk Böbrek Vakfı uyardı: Sadece sebzelerde değil et, süt ve yumurtada da 'pestisit' olabilir
Tarım ürünlerindeki pestisit kalıntıları sağlık açısından büyük riskler taşırken Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, bakliyat, et, süt ve yumurta gibi çok çeşitli gıdalarda da pestisitlere rastlanabileceğine dikkat çekti.
Gıda üretiminde aşırı tarım ilacı kullanımı, kamuoyunda ciddi bir endişeye yol açarken bir çok sağlık sorununa da neden olabiliyor. Pestisit kalıntıları, sağlık açısından büyük riskler taşırken bazı Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, pestisit kalıntılarının sadece sebzelerle sınırlı olmadığını, bakliyat, et, süt ve yumurta gibi çok çeşitli gıdalarda da pestisitlere rastlanabileceğine dikkat çekiyor. Erk, "Halkımız bu konuda bilinçli olmalı, ne yediğini iyi bilmelidir. Aynı zamanda, yetkililerin denetimleri artırması şarttır. Pestisit kalıntıları, başta organ nakli hastaları olmak üzere birçok kişi için ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi. Peki pestisit nedir? Pestisitin en çok bulunduğu besinler nelerdir? Pestisit sağlığı nasıl etkiliyor?
Pestisitlerin tarım ürünlerini zararlılardan korumak ve verimliliği artırmak için kullanılan kimyasal olduğunu söyleyen TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da bu kimyasalların doğrudan sağlığımıza zarar verebilecek kalıntılar bırakabileceğine dikkat çekti.
Pestisitin en çok bulunduğu besinler neler?
· Sebze ve meyveler: Elma, çilek, domates, biber ve ıspanak gibi ince kabuklu ya da yüzeyi pürüzlü olan ürünler daha fazla pestisit tutabilir.
· Tahıllar ve baklagiller: Buğday, pirinç, kuru fasulye ve nohut gibi ürünler pestisitlere maruz kalabilir.
· Hayvansal gıdalar: Hayvan yemlerindeki pestisitler, et, süt ve yumurtaya bulaşabilir.
Pestisit insan sağlığını nasıl etkiliyor?
Uzun süreli ve yoğun pestisit maruziyeti, hormonal düzensizlikler, sinir sistemi hasarı, kansere yol açabilecek toksik etkiler, üreme bozukluklarına neden olabiliyor. Özellikle çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf olan (organ nakli olanlar) bireyler bu etkilerden daha fazla zarar görebilir.
Pestisit maruziyetini azaltmak için ne yapılmalı?
Sebze ve meyveleri bol suda yıkayın, sirkeli veya karbonatlı suda bekletin.
Kabukları soyulabilen ürünlerin kabuklarını soyun.
Organik sertifikalı ürünleri tercih edin.
Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmeye özen gösterin.
Tarım politikaları gözden geçirilmeli
TBV Başkanı Timur Erk, "Tarım politikaları gözden geçirilmeli, toplumsal bilinçlendirme çalışmaları ve denetimler arttırılmalı" uyarısında bulundu. Erk, "Pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için bireysel önlemler yeterli olmayabilir. Bu nedenle, pestisit kullanımını azaltmaya yönelik tarım politikalarını desteklemek ve kamuoyunda bu konuda bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek büyük önem taşıyor. Pestisitlerde doz çok önemlidir, bunun hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hem bilinçlendirme hem denetim çalışmaları yapılmalıdır" dedi.