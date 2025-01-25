https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/disisleri-sozcusu-keceli--terore-karsi-irakla-birlikte-ortak-mucadele-vermeye-devam-edecegiz-1093054447.html

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceğiz

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceğiz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, PKK'nın 2 Irak sınır muhafızını öldürmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

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dışişleri bakanlığı

öncü keçeli

pkk

irak

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Irak Hudut Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 sınır muhafızının, PKK terör örgütü tarafından dün Dohuk’ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirten Keçeli, Irak halkına başsağlığı, şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet ve saldırıda yaralanan askere acil şifalar diledi. Keçeli, "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Irak'ın Duhok kentinde dün terör örgütü PKK'nın saldırısında 2 Irak sınır muhafız gücü askeri hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceli-gelismeleri-cok-yakindan-takip-ediyoruz-1090987252.html

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