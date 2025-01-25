https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/disisleri-sozcusu-keceli--terore-karsi-irakla-birlikte-ortak-mucadele-vermeye-devam-edecegiz-1093054447.html
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceğiz
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, PKK'nın 2 Irak sınır muhafızını öldürmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T20:54+0300
2025-01-25T20:54+0300
2025-01-25T20:54+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
öncü keçeli
pkk
irak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085019426_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0fe746035cf74f525c7d2e2edb20d093.jpg
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Irak Hudut Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 sınır muhafızının, PKK terör örgütü tarafından dün Dohuk’ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirten Keçeli, Irak halkına başsağlığı, şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet ve saldırıda yaralanan askere acil şifalar diledi. Keçeli, "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Irak'ın Duhok kentinde dün terör örgütü PKK'nın saldırısında 2 Irak sınır muhafız gücü askeri hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceli-gelismeleri-cok-yakindan-takip-ediyoruz-1090987252.html
türkiye
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085019426_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a31b43ee1a5dae5e9c1d994d83a97a56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dışişleri bakanlığı, öncü keçeli, pkk, irak
dışişleri bakanlığı, öncü keçeli, pkk, irak
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceğiz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, PKK'nın 2 Irak sınır muhafızını öldürmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Irak Hudut Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 sınır muhafızının, PKK terör örgütü tarafından dün Dohuk’ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirten Keçeli, Irak halkına başsağlığı, şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet ve saldırıda yaralanan askere acil şifalar diledi.
Keçeli, "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Irak'ın Duhok kentinde dün terör örgütü PKK'nın saldırısında 2 Irak sınır muhafız gücü askeri hayatını kaybetmişti.