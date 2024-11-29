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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz
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Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İdlip ve çevresindeki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, 'sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdbip ve... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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İdlip ve çevresindeki gelişmeler hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bölgedeki gelişmelerin hakkında bilgi verirken, "Gelişmeleri, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz

18:27 29.11.2024 (güncellendi: 18:32 29.11.2024)
© AADışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA
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Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İdlip ve çevresindeki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, 'sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdbip ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir" dedi.
İdlip ve çevresindeki gelişmeler hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bölgedeki gelişmelerin hakkında bilgi verirken, "Gelişmeleri, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"İdlip ve mücavir bölgedeki gelişmeler hakkında:

Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlip ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir. 2017 yılından bu yana, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’yle ilgili bazı mutabakatlar tesis edilmiştir. Türkiye, taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirmektedir.

İdlip’e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik. Nitekim, son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına sebep olmuştur.

Yeni ve daha büyük istikrarsızlıklara yol açılmaması ve sivil halkın zarar görmemesi, Türkiye bakımından büyük önem teşkil etmektedir.

Diğer taraftan, mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç’teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye’yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz. Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır. Gelişmeleri, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz.

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