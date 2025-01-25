https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/cumhurbaskani-erdogan-sorumlular-tavizsiz-hesap-verecek-1093051364.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular tavizsiz hesap verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular tavizsiz hesap verecek
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangını felaketiyle ilgili sorumluların tavizsiz hesap vereceğini söyledi. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T17:08+0300
2025-01-25T17:08+0300
2025-01-25T17:27+0300
türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
eskişehir
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
yangın felaketi
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir 8. olağan il kongresinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasıyla ilgili sorumluların tavizsiz hesap vereceğini vurgularken, "Siyasi polemikten sabırla uzak duruyoruz. Böyle bir trajedinin, siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan uzak, bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini doğru bulmuyoruz" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;"Bolu'daki yangın faciası yüreğimizi dağladı. Bu acıyı yaşatanlar hukuka hesap verecek. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın aydınlatılması için gayret içinde. Tutuklananlar oldu. Tutuklananlar arasında otelin sahibi ve genel müdürü de var. Yapılması gereken ne varsa tavizsiz şekilde yerine getirilmektedir. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürek yangınına hürmet ettiğimiz için siyasi polemikten uzak duruyoruz. Oturdukları koltuğun mesuliyetin hakkını veremeyenler bizim muhatabımız değildir. Daha cenazeler defnedilmeden, aileler matem içindeyken yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Ailelerimizle milletimizi rencide eden insaf yoksunu üslubu ademe mahkum ediyoruz. Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını soracaktır. Yargının işini zorlaştıracak her türlü beyandan herkesin imtina etmesi gerekiyor.Kendimizi eleştirmekten çekinmedikAK Partili kadrolar olarak Yunus Emre'nin dediği gibi dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Biz de millete küsmek, bahaneyi millet de bulmak olmaz. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan fotoğrafı biz çok iyi okuyoruz. Yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Kendimizi eleştirmekten çekinmedik. Hiçbirimizin gönül koymaya hakkı da vakti de yoktur. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealine odaklandık."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/erdogan-2028-yilindaki-secimlerini-cumhur-ittifaki-olarak-yuzde-50nin-cok-cok-uzerinde-bir-oyla-1093046663.html
türkiye
eskişehir
kartalkaya
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cumhurbaşkanı erdoğan, cumhurbaşkanı erdoğan eskişehir, cumhurbaşkanı yangın,
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular tavizsiz hesap verecek
17:08 25.01.2025 (güncellendi: 17:27 25.01.2025)
Eskişehir'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangını felaketiyle ilgili sorumluların tavizsiz hesap vereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir 8. olağan il kongresinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasıyla ilgili sorumluların tavizsiz hesap vereceğini vurgularken, "Siyasi polemikten sabırla uzak duruyoruz. Böyle bir trajedinin, siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan uzak, bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;
"Bolu'daki yangın faciası yüreğimizi dağladı. Bu acıyı yaşatanlar hukuka hesap verecek. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın aydınlatılması için gayret içinde. Tutuklananlar oldu. Tutuklananlar arasında otelin sahibi ve genel müdürü de var. Yapılması gereken ne varsa tavizsiz şekilde yerine getirilmektedir. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürek yangınına hürmet ettiğimiz için siyasi polemikten uzak duruyoruz. Oturdukları koltuğun mesuliyetin hakkını veremeyenler bizim muhatabımız değildir. Daha cenazeler defnedilmeden, aileler matem içindeyken yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Ailelerimizle milletimizi rencide eden insaf yoksunu üslubu ademe mahkum ediyoruz. Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını soracaktır. Yargının işini zorlaştıracak her türlü beyandan herkesin imtina etmesi gerekiyor.
Kendimizi eleştirmekten çekinmedik
AK Partili kadrolar olarak Yunus Emre'nin dediği gibi dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Biz de millete küsmek, bahaneyi millet de bulmak olmaz. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan fotoğrafı biz çok iyi okuyoruz. Yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Kendimizi eleştirmekten çekinmedik. Hiçbirimizin gönül koymaya hakkı da vakti de yoktur. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealine odaklandık."