https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/belarusta-erken-oylamaya-katilim-orani-yuzde-4181-olarak-aciklandi-1093054986.html

Belarus'ta erken oylamaya katılım oranı yüzde 41.81 olarak açıklandı

Belarus'ta erken oylamaya katılım oranı yüzde 41.81 olarak açıklandı

Sputnik Türkiye

Belarus'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde erken oy verme süreci devam ederken, katılım oranı yüzde 41.81 olarak açıklandı. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T21:57+0300

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2025-01-25T21:57+0300

dünya

belarus

merkez seçim komisyonu (ces)

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde erken oy verme süreci devam ediyor. Belarus Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, erken oylama katılım oranının yüzde 41.81 olduğu açıklandı. Ana oy verme günü yarın 21-25 Ocak tarihleri arasında yapılan erken oylamada, cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenen seçim listesine dahil olan vatandaşlar oy kullandı. 2020 yılında yapılan önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, beş gün süren erken oylamaya katılım oranı yüzde 41,7 olmuştu. Ana oy verme günü ise 26 Ocak Pazar olarak belirlendi. Kimler aday?Merkez Seçim Komisyonu, mevcut devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Liberal Demokrat Partisi lideri Oleg Gaydukeviç, Belarus İşçi ve Adalet Cumhuriyetçi Partisi lideri Aleksander Hijnyak, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin ilk sekreteri Sergey Sırankov ve önceki seçimlerde bağımsız aday olarak yer alan girişimci Anna Kanopatskaya'nın adaylıklarını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/belarusta-erken-oy-verme-sureci-devam-ediyor-1092955191.html

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