https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/belarusta-erken-oy-verme-sureci-devam-ediyor-1092955191.html

Belarus'ta erken oy verme süreci devam ediyor

Belarus'ta erken oy verme süreci devam ediyor

Sputnik Türkiye

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde erken oy verme süreci devam ediyor. Belarus Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

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Merkez Seçim Komisyonu’nun verilerine göre, Salı günü Brest bölgesinde seçmenlerin yüzde 19.35'i, Vitebsk bölgesinde yüzde 18.35'i, Gomel bölgesinde yüzde 17.67'si, Grodno bölgesinde yüzde 15.13'ü, Minsk bölgesinde yüzde 17.72'si ve Mogilev bölgesinde yüzde 17.98'i oy kullandı. Minsk'teki katılım oranı ise yüzde 17.20 olarak belirlendi. Merkez Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı için mevcut devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Liberal Demokrat Partisi lideri Oleg Gaydukeviç, Belarus İşçi ve Adalet Cumhuriyetçi Partisi lideri Aleksander Hijnyak, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin ilk sekreteri Sergey Sırankov ve önceki seçimlerdeki bağımsız aday, girişimci Anna Kanopatskaya'nın adaylıklarını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abd-avrupadaki-uslerine-yeni-nukleer-bombalar-yerlestirdigini-acikladi-moskovadan-yanit-geldi-1092857241.html

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belarus, merkez seçim komisyonu (ces), minsk, brest , aleksandr lukaşenko