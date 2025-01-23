https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/belarusta-erken-oy-verme-sureci-devam-ediyor-1092955191.html
Belarus'ta erken oy verme süreci devam ediyor
Belarus'ta erken oy verme süreci devam ediyor
Sputnik Türkiye
Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde erken oy verme süreci devam ediyor. Belarus Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T00:10+0300
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Merkez Seçim Komisyonu’nun verilerine göre, Salı günü Brest bölgesinde seçmenlerin yüzde 19.35'i, Vitebsk bölgesinde yüzde 18.35'i, Gomel bölgesinde yüzde 17.67'si, Grodno bölgesinde yüzde 15.13'ü, Minsk bölgesinde yüzde 17.72'si ve Mogilev bölgesinde yüzde 17.98'i oy kullandı. Minsk'teki katılım oranı ise yüzde 17.20 olarak belirlendi. Merkez Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı için mevcut devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Liberal Demokrat Partisi lideri Oleg Gaydukeviç, Belarus İşçi ve Adalet Cumhuriyetçi Partisi lideri Aleksander Hijnyak, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin ilk sekreteri Sergey Sırankov ve önceki seçimlerdeki bağımsız aday, girişimci Anna Kanopatskaya'nın adaylıklarını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abd-avrupadaki-uslerine-yeni-nukleer-bombalar-yerlestirdigini-acikladi-moskovadan-yanit-geldi-1092857241.html
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belarus, merkez seçim komisyonu (ces), minsk, brest , aleksandr lukaşenko
belarus, merkez seçim komisyonu (ces), minsk, brest , aleksandr lukaşenko
Belarus'ta erken oy verme süreci devam ediyor
Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde erken oy verme süreci devam ediyor. Belarus Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde erken oylama sürecinde iki gün boyunca seçmenlerin yüzde 17.67'si oy kullandı" ifadelerine yer verildi.
Merkez Seçim Komisyonu’nun verilerine göre, Salı günü Brest bölgesinde seçmenlerin yüzde 19.35'i, Vitebsk bölgesinde yüzde 18.35'i, Gomel bölgesinde yüzde 17.67'si, Grodno bölgesinde yüzde 15.13'ü, Minsk bölgesinde yüzde 17.72'si ve Mogilev bölgesinde yüzde 17.98'i oy kullandı. Minsk'teki katılım oranı ise yüzde 17.20 olarak belirlendi.
Merkez Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı için mevcut devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Liberal Demokrat Partisi lideri Oleg Gaydukeviç, Belarus İşçi ve Adalet Cumhuriyetçi Partisi lideri Aleksander Hijnyak, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin ilk sekreteri Sergey Sırankov ve önceki seçimlerdeki bağımsız aday, girişimci Anna Kanopatskaya'nın adaylıklarını kaydetti.