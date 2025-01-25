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Bakan Tunç, Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili konuştu: 'Ucu nereye dokunursa dokunsun, sonuna kadar takipçisiyiz'
Bakan Tunç, Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili konuştu: 'Ucu nereye dokunursa dokunsun, sonuna kadar takipçisiyiz'
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Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T15:25+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, 'olayın en ince detaylarına kadar araştırıldığını ve kimlerin ihmal veya kusura varsa araştırma kapsamında hepsinin ortaya çıkacağını' söyledi.78 kişinin hayatını kaybettiği yangında, kurtarma çalışmalarıyla beraber adli soruşturmanın başladığını dile getiren Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesinin bilim insanlarından, profesörlerden, akademisyenlerden oluşan bilirkişi kurulunun bölgede dünden itibaren incelemelerini derinleştirdiğini belirtti. Ayrıca ön rapor için bilirkişi çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:Tunç, yangında 36 çocuğun yaşamını yitirdiğini dile getirerek, "Orada o acıyı milletimize yaşatanlar bağımsız Türk yargısı huzurunda hesabı verecekler. Ucu nereye dokunursa dokunsun, sonuna kadar takipçisiyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu kararlılığı sürekli ifade ediyor. Bu kararlılık içerisinde yargı teşkilatımızı etkilemeye çalışanlar, o kötü niyetlere de fırsat vermeden yargının maddi gerçeği çıkarması noktasındaki kararlılığımızı da sürdürmenin gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.Toplamda 9 tutuklu varBolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/boludaki-yangin-faciasinda-grand-kartal-otelin-sahibinin-skandal-sozleri-ortaya-cikti-tutuklu-1093040480.html
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türkiye, bolu, kartalkaya kayak merkezi, yılmaz tunç, hüseyin özer, halit ergül , yangın, otel yangını
türkiye, bolu, kartalkaya kayak merkezi, yılmaz tunç, hüseyin özer, halit ergül , yangın, otel yangını

Bakan Tunç, Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili konuştu: 'Ucu nereye dokunursa dokunsun, sonuna kadar takipçisiyiz'

15:25 25.01.2025
© AA / Kemal CeylanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© AA / Kemal Ceylan
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Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, 'olayın en ince detaylarına kadar araştırıldığını ve kimlerin ihmal veya kusura varsa araştırma kapsamında hepsinin ortaya çıkacağını' söyledi.
78 kişinin hayatını kaybettiği yangında, kurtarma çalışmalarıyla beraber adli soruşturmanın başladığını dile getiren Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesinin bilim insanlarından, profesörlerden, akademisyenlerden oluşan bilirkişi kurulunun bölgede dünden itibaren incelemelerini derinleştirdiğini belirtti. Ayrıca ön rapor için bilirkişi çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tabii bu detaylı incelemeden, soruşturmanın genişletilmesinden ve derinleştirilmesinden dün rahatsız olanlar oldu. Maalesef bir korsan metinle, bir rapor diye ortaya çıktılar. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış olan bir metni rapor diye ortaya çıkararak kamuoyunun gündemini meşgul etmeye çalıştılar. Bir kere 78 vatandaşımızın ailelerine büyük saygısızlıktır. Soruşturmanın derinleştirilmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Akademisyenlerin, bilim insanlarının yangının sebebini, yangının sorumlularını, kusurlularını bulmaya çalışmasından kim neden rahatsız olur? Burada bilim adamlarımız sonuna kadar en ince detayına kadar mevzuatımızda kimler sorumlu gösterilmişse ve o yangının çıkmasına kimler sebep olmuşsa, kimlerin burada ihmali, kusuru varsa bilimsel bir araştırmayla o soruşturma kapsamında ortaya çıkaracaklar. Sorumluların yargının huzuruna çıkarılarak hesap vermeleri sağlanacak ve cezalandırılmaları sağlanacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Tunç, yangında 36 çocuğun yaşamını yitirdiğini dile getirerek, "Orada o acıyı milletimize yaşatanlar bağımsız Türk yargısı huzurunda hesabı verecekler. Ucu nereye dokunursa dokunsun, sonuna kadar takipçisiyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu kararlılığı sürekli ifade ediyor. Bu kararlılık içerisinde yargı teşkilatımızı etkilemeye çalışanlar, o kötü niyetlere de fırsat vermeden yargının maddi gerçeği çıkarması noktasındaki kararlılığımızı da sürdürmenin gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Toplamda 9 tutuklu var

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.
Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.
İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
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Bolu'daki yangın faciasında Grand Kartal Otel'in sahibinin 'skandal' sözleri ortaya çıktı: Tutuklu sayısı 9'a çıktı
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