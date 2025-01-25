https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/bakan-bayraktar-duyurdu-gabarda-gunluk-petrol-uretimi-75-bin-varile-ulasti-1093055116.html

Bakan Bayraktar duyurdu: Gabar'da günlük petrol üretimi 75 bin varile ulaştı

Bakan Bayraktar duyurdu: Gabar'da günlük petrol üretimi 75 bin varile ulaştı

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını açıkladı. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T22:09+0300

2025-01-25T22:09+0300

2025-01-25T22:09+0300

ekonomi

alparslan bayraktar

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

gabar dağı

petrol

petrol üretimi

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Şırnak Gabar'daki günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin Gabar'dan geldiğini söyledi.Bakan Bayraktar sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Yüzlerce, binlerce şehit verdiğimiz terörle mücadelede, o bölgede Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervini keşfettik ve hamdolsun yine çok kısa bir süre içerisinde bugün yaklaşık 75 bin varil günde petrol üreten bir bölge haline geldi. Biz petrolde, doğal gazda kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Biz bunları memleketimizin ekonomisi büyüsün, artsın, refahı yükselsin, vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla bu hizmetleri sunalım diye yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Üretim çalışmalarına yönelik bazı haksız eleştiriler yöneltildiğini belirten Bayraktar, "Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz, aziz şehitlerimizin hatırasına, onlara hürmeten, bu faaliyetlerimizi kim rahatsız oluyorsa olsun yapmaya, onları rahatsız etmeye devam edeceğiz." dedi.

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gabar dağı

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alparslan bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, gabar dağı, petrol, petrol üretimi