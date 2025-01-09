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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bakan-bayraktar-suriyeye-elektrik-veriyoruz-1092511103.html
Bakan Bayraktar: Suriye'ye elektrik veriyoruz
Bakan Bayraktar: Suriye'ye elektrik veriyoruz
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T19:39+0300
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türkiye
alparslan bayraktar
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
suriye
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doğalgaz boru hattı
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Bakan Alparslan Bayraktar, iç ve dış siyasette enerji konuları hakkında konuşuyor.Suriye'deki enerji ihtiyacı hakkında değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ''Suriye'deki durum, bizi de çok yakından ilgilendirdiği için yoğun şekilde çalıştığımız bir konu. Cumhurbaşkanımızın da bizlere talimat verdiği konu; özellikle Suriye'de yaşamın normale dönmesi. Elektrik de bugünün dünyasında olmazsa olmaz bir kaynak. Suriye'de enerji altyapısı anlamında her şey eksik. Birçok alanda yapılması gereken işler var. Bizim şu an odak noktamız, Suriye'de enerji ihtiyacını karşılamak için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Heyetimizi gönderdik. İhtiyaçlarını tespit edip, Suriye'de yaşamın normalleşmesi, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönmesi için çabalıyoruz. Biz, istikrarını korumuş bir Suriye'den yanayız. Bu anlamda onların haklarını düşünüyoruz. Suriye'de belli bölgeler çok kötü, belirli bölgelerde de altyapıların geliştirilmesi lazım. Mobil jeneratörlerle elektrik üretimi yapılan yerler var. Burada iyi şeyler yapabiliriz. Yakın zamanda Suriye'yi ziyaret etmeyi de düşünüyorum. Yakın zamanda uluslararası anlamda Suriye'ye yapılan yaptırımların kalkması lazım. Uluslararası bir konferansla burada farklı ülkeler katkı sağlayabilir. İş modelleri üzerinde çalışıyoruz. Yatırım yaptıktan sonra belli imtiyazlar devreye girebilir. Bütün bu amaçlarla beraber kurgulanmış bir projeyi yönetiyoruz'' açıklamasında bulundu.'Halep'te elektrik yok' Enerji konusunda Suriye'nin sıkıntı çektiğini belirten Bakan Bayraktar ''Halep'te elektrik yok, elektrik hatları yok. Savaş öncesinde tesis ettiğimiz iletim hatları vardı. Biz, önümüzdeki 6 aylık süreçte yaklaşık 500 megavata kadar elektrik ihraç edebiliriz. Hem doğalgazda hem elektrikte üretimden dağıtıma kadar bir planda çalışıyoruz. Hem Türkiye'deki hem de farklı ülkelerden gelecek yatırımları teşvik ediyoruz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/akkuyu-ngsde-2-ve-3-unitelerde-iki-onemli-asama-daha-tamamlandi-1092170715.html
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alparslan bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, suriye, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, nükleer, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu, akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali

Bakan Bayraktar: Suriye'ye elektrik veriyoruz

19:39 09.01.2025 (güncellendi: 19:49 09.01.2025)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.
Bakan Alparslan Bayraktar, iç ve dış siyasette enerji konuları hakkında konuşuyor.
Suriye'deki enerji ihtiyacı hakkında değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ''Suriye'deki durum, bizi de çok yakından ilgilendirdiği için yoğun şekilde çalıştığımız bir konu. Cumhurbaşkanımızın da bizlere talimat verdiği konu; özellikle Suriye'de yaşamın normale dönmesi. Elektrik de bugünün dünyasında olmazsa olmaz bir kaynak. Suriye'de enerji altyapısı anlamında her şey eksik. Birçok alanda yapılması gereken işler var. Bizim şu an odak noktamız, Suriye'de enerji ihtiyacını karşılamak için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Heyetimizi gönderdik. İhtiyaçlarını tespit edip, Suriye'de yaşamın normalleşmesi, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönmesi için çabalıyoruz. Biz, istikrarını korumuş bir Suriye'den yanayız. Bu anlamda onların haklarını düşünüyoruz. Suriye'de belli bölgeler çok kötü, belirli bölgelerde de altyapıların geliştirilmesi lazım. Mobil jeneratörlerle elektrik üretimi yapılan yerler var. Burada iyi şeyler yapabiliriz. Yakın zamanda Suriye'yi ziyaret etmeyi de düşünüyorum. Yakın zamanda uluslararası anlamda Suriye'ye yapılan yaptırımların kalkması lazım. Uluslararası bir konferansla burada farklı ülkeler katkı sağlayabilir. İş modelleri üzerinde çalışıyoruz. Yatırım yaptıktan sonra belli imtiyazlar devreye girebilir. Bütün bu amaçlarla beraber kurgulanmış bir projeyi yönetiyoruz'' açıklamasında bulundu.

'Halep'te elektrik yok'

Enerji konusunda Suriye'nin sıkıntı çektiğini belirten Bakan Bayraktar ''Halep'te elektrik yok, elektrik hatları yok. Savaş öncesinde tesis ettiğimiz iletim hatları vardı. Biz, önümüzdeki 6 aylık süreçte yaklaşık 500 megavata kadar elektrik ihraç edebiliriz. Hem doğalgazda hem elektrikte üretimden dağıtıma kadar bir planda çalışıyoruz. Hem Türkiye'deki hem de farklı ülkelerden gelecek yatırımları teşvik ediyoruz'' dedi.
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