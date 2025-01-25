Aydın'ın Germencik ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar mevkiisinde şarampole devrilen midibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza gerçekleşti.Mehmet Ç. idaresindeki 48 ALZ 167 plakalı tur midibüsü, Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar mevkisinde şarampole devrildiği bildirildi.İhbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan 23 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürerken, minibüsün Didim ilçesinden İzmir'in Karaburun ilçesindeki Nergis Festivali'ne gidenleri taşıdığı öğrenildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Ortaklar-Çamlık yolu üzerinde tur midibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. İçinde bulunan 23 kişinin yaralı olduğu ve... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

Aydın'da festivale giden tur midibüsü devrildi: Yaralılar var

© AA / Aydın İtfaiyesi Aydın'ın Germencik ilçesinde tur midibüsü devrildi © AA / Aydın İtfaiyesi

Aydın'ın Germencik ilçesinde Ortaklar-Çamlık yolu üzerinde tur midibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. İçinde bulunan 23 kişinin yaralı olduğu ve sağlık yetkililerince hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tur midibüsünün bir festivale doğru yolculuk yaptığı öğrenildi. Olay hakkında soruşturma sürüyor.