https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/gezegen-gecidi-bu-gece-gerceklesiyor-turkiyeden-ciplak-gozle-izlenebilecek-1093029630.html
Gezegen Geçidi bu gece gerçekleşiyor: Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek
Gezegen Geçidi bu gece gerçekleşiyor: Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek
Sputnik Türkiye
24 Ocak'ı 25 Ocak'a bağlayan gece gökyüzünde nadir bir astronomi olayı yaşanacak. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, birbirlerine yakın bir şekilde... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T19:05+0300
2025-01-24T19:05+0300
2025-01-24T19:05+0300
dünya
gezegen
gezegen geçit töreni
dünya
güneş
güneş sistemi
uzay
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
uzay aracı
uzay giysisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093028631_0:0:1792:1009_1920x0_80_0_0_ad61bdf7b3e5f5f52d2d09dd5c5abb02.jpg
Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek olan Gezegen Geçidi'nde Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn bu gece yan yana hizalanacak.Dünya'da ve ülkemizde bu gece çıplak gözle izlenebilecek eşsiz bir doğa olayı yaşanacak. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, nadir görülen bir hizalanma ile gökyüzünde 'Gezegen Geçidi' oluşturacak.Gezegen Geçidi ne zaman ve nasıl izlenir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/gokyuzunde-nadir-olay-7-gezegen-bu-gece-yan-yana-gelecek-1092911370.html
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093028631_224:0:1589:1024_1920x0_80_0_0_991a4cc61f18a8b792ba44dff089e825.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gezegen yan yana, 7 gezegen yan yana, gezegen geçidi izle
gezegen yan yana, 7 gezegen yan yana, gezegen geçidi izle
Gezegen Geçidi bu gece gerçekleşiyor: Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek
24 Ocak'ı 25 Ocak'a bağlayan gece gökyüzünde nadir bir astronomi olayı yaşanacak. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, birbirlerine yakın bir şekilde hizalanarak 'Gezegen Geçidi' adı verilen eşsiz bir manzara sunacak. Olağanüstü gök olayı, Türkiye'den çıplak gözle rahatlıkla gözlemlenebilecek.
Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek olan Gezegen Geçidi'nde Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn bu gece yan yana hizalanacak.
Dünya'da ve ülkemizde bu gece çıplak gözle izlenebilecek eşsiz bir doğa olayı yaşanacak. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, nadir görülen bir hizalanma ile gökyüzünde 'Gezegen Geçidi' oluşturacak.
Gezegen Geçidi ne zaman ve nasıl izlenir?
Saat:
Akşam saatlerinden itibaren, özellikle gün batımından hemen sonra izlemek en uygun zaman olacak.
Konum:
Batı ufkuna doğru açık bir alan seçin. Şehir ışıklarından uzak karanlık bir nokta tercih ederseniz, manzarayı daha net görebilirsiniz.
Ekipman:
Gezegenler çıplak gözle kolayca izlenebilecek. Ancak, detaylı gözlem yapmak isterseniz bir dürbün kullanabilirsiniz.