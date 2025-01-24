https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/gezegen-gecidi-bu-gece-gerceklesiyor-turkiyeden-ciplak-gozle-izlenebilecek-1093029630.html

Gezegen Geçidi bu gece gerçekleşiyor: Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek

Gezegen Geçidi bu gece gerçekleşiyor: Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek

Sputnik Türkiye

24 Ocak'ı 25 Ocak'a bağlayan gece gökyüzünde nadir bir astronomi olayı yaşanacak. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, birbirlerine yakın bir şekilde... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T19:05+0300

2025-01-24T19:05+0300

2025-01-24T19:05+0300

dünya

gezegen

gezegen geçit töreni

dünya

güneş

güneş sistemi

uzay

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

uzay aracı

uzay giysisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093028631_0:0:1792:1009_1920x0_80_0_0_ad61bdf7b3e5f5f52d2d09dd5c5abb02.jpg

Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek olan Gezegen Geçidi'nde Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn bu gece yan yana hizalanacak.Dünya'da ve ülkemizde bu gece çıplak gözle izlenebilecek eşsiz bir doğa olayı yaşanacak. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, nadir görülen bir hizalanma ile gökyüzünde 'Gezegen Geçidi' oluşturacak.Gezegen Geçidi ne zaman ve nasıl izlenir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/gokyuzunde-nadir-olay-7-gezegen-bu-gece-yan-yana-gelecek-1092911370.html

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gezegen yan yana, 7 gezegen yan yana, gezegen geçidi izle