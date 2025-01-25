https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1093040524.html

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.57'de... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

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son depremler

deprem

ege denizi

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde saat 09.57’de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.59 kilometre olarak ölçüldü.Depremle i̇lgili anlık verilerDepremin ardından, vatandaşlar "Son dakika deprem mi oldu?", "Yakınımdaki depremler neler?", "Deprem hangi bölgede hissedildi?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, anlık deprem haritasını güncelleyerek detayları paylaştı.Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip etmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan canlı deprem akışı kullanılabiliyor. Bu platformlar, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri eş zamanlı olarak kamuoyuna sunuyor.Türkiye deprem riski altındaTürkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle küçük ölçekli sarsıntılar sıkça yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde meydana gelen depremlerin, bölgedeki sismik hareketliliğin bir göstergesi olduğunu vurguluyor.

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