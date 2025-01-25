https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1093040524.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.57'de... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T10:13+0300
2025-01-25T10:13+0300
2025-01-25T10:20+0300
son depremler
deprem
ege denizi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde saat 09.57’de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.59 kilometre olarak ölçüldü.Depremle i̇lgili anlık verilerDepremin ardından, vatandaşlar "Son dakika deprem mi oldu?", "Yakınımdaki depremler neler?", "Deprem hangi bölgede hissedildi?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, anlık deprem haritasını güncelleyerek detayları paylaştı.Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip etmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan canlı deprem akışı kullanılabiliyor. Bu platformlar, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri eş zamanlı olarak kamuoyuna sunuyor.Türkiye deprem riski altındaTürkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle küçük ölçekli sarsıntılar sıkça yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde meydana gelen depremlerin, bölgedeki sismik hareketliliğin bir göstergesi olduğunu vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/ev-almayi-planlayanlar-dikkat-konut-kredisi-faizleri-dustu-1-milyon-tlnin-aylik-odemesi-belli-oldu-1093038207.html
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
10:13 25.01.2025 (güncellendi: 10:20 25.01.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.57'de gerçekleşen depremin derinliği 8.59 kilometre olarak ölçüldü. İşte son depremlerle ilgili detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde saat 09.57’de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.59 kilometre olarak ölçüldü.
Depremle i̇lgili anlık veriler
Depremin ardından, vatandaşlar "Son dakika deprem mi oldu?", "Yakınımdaki depremler neler?", "Deprem hangi bölgede hissedildi?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, anlık deprem haritasını güncelleyerek detayları paylaştı.
Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip etmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan canlı deprem akışı kullanılabiliyor. Bu platformlar, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri eş zamanlı olarak kamuoyuna sunuyor.
Türkiye deprem riski altında
Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle küçük ölçekli sarsıntılar sıkça yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde meydana gelen depremlerin, bölgedeki sismik hareketliliğin bir göstergesi olduğunu vurguluyor.