https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/abu-dabinin-rekoru-elinden-alindi-en-cok-cesit-dondurma-rekoru-orduda-kirildi-1093052894.html

Abu Dabi'nin rekoru elinden alındı: En çok çeşit dondurma rekoru Ordu'da kırıldı

Abu Dabi'nin rekoru elinden alındı: En çok çeşit dondurma rekoru Ordu'da kırıldı

Sputnik Türkiye

Ordu'da yaylada düzenlenen program çerçevesinde hazırlanan 1301 çeşit dondurma Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T18:37+0300

2025-01-25T18:37+0300

2025-01-25T18:37+0300

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ordu

abu dabi

guiness rekorlar kitabı

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Ordu Çambaşı Kayak Tesisleri'nde, Büyükşehir ve Kabadüz belediyelerince organize edilen programda, "en çok çeşit dondurma" rekor denemesi gerçekleştirildi. Bin 301 dondurma ile rekor kırılırken bir önceki rekorun 1001 çeşit ile Abu Dabi'de olduğu belirtildi. Dondurma çeşitleri arasında ise 'balıklı' dondurma dikkat çekti. Balıklı dondurma yaptılar Ordu'da düzenlenen bir etkinlikte Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Celal Karaarslan ve ekibinin hazırladıkları dondurmalar, 125 metrelik masada sergiledi. Fındık, balık ve bazı yöresel ürünlerin de kullanıldığı 1301 çeşit dondurmada gerekli denetimleri yaptı.Gemici, Guinness World Records'un dünya çapında rekor denemelerini ve başarılarını tescil eden ve onaylayan tek global kuruluş olduğunu belirterek, rekor denemesinde dikkat edilen kuralları anlattı. Rekorun 1001 çeşitle Abu Dabi'de olduğunu ifade eden Gemici, "Büyük bir sevinçle yeni bir Guinness World Records'u ilan ediyorum. Celal Karaarslan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi bu rekoru Türkiye'ye, Ordu'ya 1301 dondurma çeşidiyle getirmişlerdir. Tebrik ediyorum." dedi.Rekor belgesini alan Celal Karaarslan, doğduğu memlekette rekor kırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Karaarslan, yaptıkları 1301 dondurmanın jüri tarafından kabul edildiğini belirterek, "Tüm dondurmalarımız hem kıvamı hem duruşu itibarıyla kabul gördü. Rekoru kıracağımı bekliyordum çünkü kendimden emindim. 11 kişilik ekip olarak son 18 günde kampa girdik. Tüm dükkanlarımızı kapattık, sadece bunun için hem gece hem de gündüz çalıştık." diye konuştu.

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