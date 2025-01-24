https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-ikinci-baskanlik-doneminin-ilk-yurt-ici-ziyaretinde-afet-bolgelerine-gidiyor-1093031049.html

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt içi ziyaretinde afet bölgelerine gidiyor

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt içi ziyaretinde afet bölgelerine gidiyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl eylülde 230 kişinin hayatını kaybettiği Helene Kasırgası’nda zarar gören Kuzey Karolina eyaleti ve ardından orman... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T20:19+0300

2025-01-24T20:19+0300

2025-01-24T20:19+0300

dünya

abd

donald trump

joe biden

los angeles

kuzey karolina

kasırga

orman yangını

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ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından ilk gezisinde Kuzey Karolina ve Los Angeles'a gitti. Cuma günü kasırganın vurduğu Kuzey Karolina ve orman yangınlarının harap ettiği Los Angeles'a giden Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken eski Başkan Joe Biden yönetiminin Kuzey Karolina'daki Helene Kasırgası'na verdiği tepki nedeniyle eleştirdi.Beyaz Saray'dan ayrılırken muhabirlere konuşan Trump, Eylül ayında fırtınanın vurmasından bu yana 'böyle bir şeyin çürümesine izin verilmesinin korkunç bir şey olduğunu' ve 'bunu düzelteceğine' dair söz verdi.Trump ayrıca, Kaliforniya liderlerine, su politikasından dolayı Los Angeles'ta çıkan son yangınların daha da kötüleşmesine atıfta bulunarak, 'suyla müdahale ederek söndürülecek olan yangını söndüremediklerini' belirtti.ABD'de 24-29 Eylül 2024 arası Atlas Okyanusu’ndan Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle vuran Helene Kasırgası North Carolina’ya çıkarak en az 230 kişinin ölümüne yol açmış, milyarlarca dolar hasara neden olmuştu.Trump’ın North Carolina’dan sonra ziyaret edeceği Los Angeles’ta da 7 Ocak’ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 28 kişi yaşamını yitirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/yasa-disi-gocmenler-abdden-sinir-disi-edilmeye-baslandi-1093023409.html

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Sputnik Türkiye

abd, donald trump, joe biden, los angeles, kuzey karolina, kasırga, orman yangını