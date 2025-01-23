https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/yangin-faciasinda-olmustu-doktor-adayi-yigit-gencbayin-baskalarina-yardim-etmeye-calisirken-oldugu-1092984448.html

Yangın faciasında ölmüştü: Doktor adayı Yiğit Gençbay'ın başkalarına yardım etmeye çalışırken öldüğü ortaya çıktı

Yangın faciasında ölmüştü: Doktor adayı Yiğit Gençbay'ın başkalarına yardım etmeye çalışırken öldüğü ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden doktor adayı Yiğit Gençbay'ın otelden sağ olarak çıktıktan sonra başkalarına yardım etmek için yeniden otele... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T16:04+0300

2025-01-23T16:04+0300

2025-01-23T16:04+0300

türkiye

ankara

kartalkaya

grand kartal oteli

yangın felaketi

danıştay 9. dairesi başkanı abdurrahman gençbay

ankara 11. idare mahkemesi hakimi serpil gençbay

yiğit gençbay

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Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının kurbanlarından biri de Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Hakimi Serpil Gençbay'ın oğlu tıp fakültesinde öğrenim gören oğlu Yiğit Gençbay oldu. Gençbay'ın arkadaşıyla birlikte yangın başladıktan hemen sonra otelden çıkmayı başardığı ama içeride kalan insanlara yardım etmek için yeniden otele girdiği ve zehirlenerek yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. İki arkadaş birlikte öldüler Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi olan 25 yaşındaki Yiğit Gençbay ve liseden beri ayrılmadığı aynı yaştaki makine mühendisi arkadaşı Alp Mercan tatile gittikleri Grand Kartal Otel'de yaşamlarını yitirdi. İki arkadaşın otelde ikinci kattaki odalarından yangının ilk anlarında dışarı çıkmayı başardıkları ama içeride bir çok insanın mahsur kaldığını gördüklerinde kayak eğitmenleriyle birlikte içeriye yeniden girerek insanları kurtarmaya çalıştıkları ortaya çıktı. İki arkadaş yoğun duman ve alevlerden etkilenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Gözyaşları sel oldu Yiğit Gençbay dün Ankara'da gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Birlikte can verdiği arkadaşı Alp Mercan ise bugün toprağa verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahceli-yuzucu-nil-apaki-arkadaslari-son-yolculuguna-ugurladi-1092983269.html

türkiye

ankara

kartalkaya

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Sputnik Türkiye

danıştay 9. dairesi başkanı abdurrahman gençbay, ankara 11. idare mahkemesi hakimi serpil gençbay, yiğit gençbay, alp mercan