Yangın faciasında ölmüştü: Doktor adayı Yiğit Gençbay'ın başkalarına yardım etmeye çalışırken öldüğü ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ev almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
12:12
7 dk
HABER MASASI
Türkiye yasta...
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yangın sprinkler sistemi nedir, nasıl çalışır?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Trump döneminde Suriye, İbrahim Anlaşmaları'nın bir ucundan tutarak sürece dahil olabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
18:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
DEM Parti heyeti İmralı'ya ikinci defa gitti
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
20:34
2 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
22:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuraklık ve su krizine Yunanistan’dan yenilikçi hamle
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kırmızı kitap’ tanımını ilk olarak Alparslan Türkeş kullanmıştı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Mahmut Esen: 'Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında, ilgili idare belediye değil il özel idaresidir'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Serkan Kaya: 'Kültür ve Turizm Bakanı'nın görevden el çektirilmesi gerekiyor'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın faciasında kimlik tespitleri tamamlandı. Yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump, Biden'ın yapay zeka kısıtlamalarını silip attı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: Avrupa'da 'Avrupa için Avrupa' dalgası yükseliyor
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/yangin-faciasinda-olmustu-doktor-adayi-yigit-gencbayin-baskalarina-yardim-etmeye-calisirken-oldugu-1092984448.html
Yangın faciasında ölmüştü: Doktor adayı Yiğit Gençbay'ın başkalarına yardım etmeye çalışırken öldüğü ortaya çıktı
Yangın faciasında ölmüştü: Doktor adayı Yiğit Gençbay'ın başkalarına yardım etmeye çalışırken öldüğü ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden doktor adayı Yiğit Gençbay'ın otelden sağ olarak çıktıktan sonra başkalarına yardım etmek için yeniden otele... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T16:04+0300
2025-01-23T16:04+0300
türkiye
ankara
kartalkaya
grand kartal oteli
yangın felaketi
danıştay 9. dairesi başkanı abdurrahman gençbay
ankara 11. idare mahkemesi hakimi serpil gençbay
yiğit gençbay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092984010_0:0:360:204_1920x0_80_0_0_0a3d442b5df4afd34ef43e0d26c69113.jpg
Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının kurbanlarından biri de Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Hakimi Serpil Gençbay'ın oğlu tıp fakültesinde öğrenim gören oğlu Yiğit Gençbay oldu. Gençbay'ın arkadaşıyla birlikte yangın başladıktan hemen sonra otelden çıkmayı başardığı ama içeride kalan insanlara yardım etmek için yeniden otele girdiği ve zehirlenerek yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. İki arkadaş birlikte öldüler Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi olan 25 yaşındaki Yiğit Gençbay ve liseden beri ayrılmadığı aynı yaştaki makine mühendisi arkadaşı Alp Mercan tatile gittikleri Grand Kartal Otel'de yaşamlarını yitirdi. İki arkadaşın otelde ikinci kattaki odalarından yangının ilk anlarında dışarı çıkmayı başardıkları ama içeride bir çok insanın mahsur kaldığını gördüklerinde kayak eğitmenleriyle birlikte içeriye yeniden girerek insanları kurtarmaya çalıştıkları ortaya çıktı. İki arkadaş yoğun duman ve alevlerden etkilenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Gözyaşları sel oldu Yiğit Gençbay dün Ankara'da gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Birlikte can verdiği arkadaşı Alp Mercan ise bugün toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahceli-yuzucu-nil-apaki-arkadaslari-son-yolculuguna-ugurladi-1092983269.html
türkiye
ankara
kartalkaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092984010_0:0:360:270_1920x0_80_0_0_19a019523f03af4842f46fbced3c8f66.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
danıştay 9. dairesi başkanı abdurrahman gençbay, ankara 11. idare mahkemesi hakimi serpil gençbay, yiğit gençbay, alp mercan
danıştay 9. dairesi başkanı abdurrahman gençbay, ankara 11. idare mahkemesi hakimi serpil gençbay, yiğit gençbay, alp mercan

Yangın faciasında ölmüştü: Doktor adayı Yiğit Gençbay'ın başkalarına yardım etmeye çalışırken öldüğü ortaya çıktı

16:04 23.01.2025
Yiğit Gençbay
Yiğit Gençbay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
Abone ol
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden doktor adayı Yiğit Gençbay'ın otelden sağ olarak çıktıktan sonra başkalarına yardım etmek için yeniden otele girdiği ve hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının kurbanlarından biri de Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Hakimi Serpil Gençbay'ın oğlu tıp fakültesinde öğrenim gören oğlu Yiğit Gençbay oldu. Gençbay'ın arkadaşıyla birlikte yangın başladıktan hemen sonra otelden çıkmayı başardığı ama içeride kalan insanlara yardım etmek için yeniden otele girdiği ve zehirlenerek yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
© İsmail AslandağYiğit Gençbay
Yiğit Gençbay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
Yiğit Gençbay
© İsmail Aslandağ

İki arkadaş birlikte öldüler

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi olan 25 yaşındaki Yiğit Gençbay ve liseden beri ayrılmadığı aynı yaştaki makine mühendisi arkadaşı Alp Mercan tatile gittikleri Grand Kartal Otel'de yaşamlarını yitirdi. İki arkadaşın otelde ikinci kattaki odalarından yangının ilk anlarında dışarı çıkmayı başardıkları ama içeride bir çok insanın mahsur kaldığını gördüklerinde kayak eğitmenleriyle birlikte içeriye yeniden girerek insanları kurtarmaya çalıştıkları ortaya çıktı. İki arkadaş yoğun duman ve alevlerden etkilenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Gözyaşları sel oldu

Yiğit Gençbay dün Ankara'da gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Birlikte can verdiği arkadaşı Alp Mercan ise bugün toprağa verildi.
Nil Apak cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
TÜRKİYE
Fenerbahçeli yüzücü Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğuna uğurladı
15:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала