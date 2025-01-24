https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/tuzlada-bir-servis-minibusu-sarampole-yuvarlandi-1093002187.html

Tuzla'da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı

Tuzla'da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Tuzla'da, servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T09:02+0300

2025-01-24T09:02+0300

2025-01-24T09:19+0300

türkiye

tuzla

trafik kazası

şarampol

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Tuzla'da sabah saatlerinde Aydınlı Mahallesi istikametine giden 34 LIY 607 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten şarampole yuvarlandı. Acil durum ekipleri olay yerine sevk edilirken yaralılar olduğu kaydedildi. Kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-otel-felaketinin-ardindan-ortaya-cikti-kacak-kat-ve-tunel-detayi-dikkat-cekti-1092999817.html

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tuzla, trafik kazası, şarampol