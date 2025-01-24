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Tuzla'da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı
Tuzla'da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Tuzla'da, servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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Tuzla'da sabah saatlerinde Aydınlı Mahallesi istikametine giden 34 LIY 607 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten şarampole yuvarlandı. Acil durum ekipleri olay yerine sevk edilirken yaralılar olduğu kaydedildi. Kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-otel-felaketinin-ardindan-ortaya-cikti-kacak-kat-ve-tunel-detayi-dikkat-cekti-1092999817.html
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tuzla, trafik kazası, şarampol
tuzla, trafik kazası, şarampol

Tuzla'da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı

09:02 24.01.2025 (güncellendi: 09:19 24.01.2025)
© AA / Halis AkyıldızTuzla'da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı
Tuzla'da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA / Halis Akyıldız
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İstanbul Tuzla'da, servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.
Tuzla'da sabah saatlerinde Aydınlı Mahallesi istikametine giden 34 LIY 607 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten şarampole yuvarlandı. Acil durum ekipleri olay yerine sevk edilirken yaralılar olduğu kaydedildi. Kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
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