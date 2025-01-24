https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/turkiyenin-ilk-ataturk-anitina-cekicli-saldiri-1093019884.html

Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına çekiçli saldırı

Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına çekiçli saldırı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bulunan Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına kar maskeli bir kişi çekiçle saldırıda bulunmaya çalıştı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T15:06+0300

2025-01-24T15:06+0300

2025-01-24T15:06+0300

türkiye

mustafa kemal atatürk

istanbul

sarayburnu

anıt

saldırı

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İstanbul Sarayburnu'nda yer alan ve Türkiye'de dikilen ilk Atatürk anıtı olarak bilinen anıta sabah saatlerinde kimliği belirsiz kar maskeli bir kişi elinde çekiçle saldırdı. Çevredekiler müdahale ettiÇevrede bulunanlar saldırgana müdahale ederek anıttan aşağıya indirmeye çalıştı. Saldırgan ise elindeki çekiçle anıta zarar vermeye çalıştı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı. Avusturyalı mimara yaptırıldı, 1926'da açıldıTürkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olarak bilinen anıt, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırıldı. 3 Ekim 1926'da dönemin belediye başkanı Şehremini Emin Erkul tarafından açıldı. Belediye Meclisi tarafından da onaylanan bu önerinin gerçekleştirilmesi için bir komisyon kurularak çalışmalara başlanırken, heykel sanatçının Viyana'daki atölyesinde, dökümü de Viyana'da Birleşik Maden İşletmelerinde yapılmış, parçalar halinde Türkiye'ye getirildi ve heykeltıraş denetiminde yerine oturturuldu. Heykele İstanbullular büyük ilgi gösterirken, Atatürk, heykelin açılışından sonra belediye yetkililerine gönderdiği telgrafta şunları dile getirmişti:"Muhterem İstanbul Halkının ilk defa heykelimi dikmek suretiyle gösterdiği yüksek kadirşinaslıktan ve resm-i küşat münasebetiyle hakkımda izhar buyurulan necip hissiyattan dolayı samimi teşekkürlerimi arzederim. Sözün bundan sonrası heykeltıraşlarındır."Anıtın son dönemde bakımsız kalması eleştirileri sonrasında 2020 yılında restore edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/kayseride-ataturk-anitina-baltayla-zarar-veren-dayi-ve-yegen-tutuklandi-1084932768.html

türkiye

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mustafa kemal atatürk, istanbul, sarayburnu, anıt, saldırı