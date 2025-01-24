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Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına çekiçli saldırı
Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına çekiçli saldırı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bulunan Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına kar maskeli bir kişi çekiçle saldırıda bulunmaya çalıştı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T15:06+0300
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türkiye
mustafa kemal atatürk
istanbul
sarayburnu
anıt
saldırı
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İstanbul Sarayburnu'nda yer alan ve Türkiye'de dikilen ilk Atatürk anıtı olarak bilinen anıta sabah saatlerinde kimliği belirsiz kar maskeli bir kişi elinde çekiçle saldırdı. Çevredekiler müdahale ettiÇevrede bulunanlar saldırgana müdahale ederek anıttan aşağıya indirmeye çalıştı. Saldırgan ise elindeki çekiçle anıta zarar vermeye çalıştı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı. Avusturyalı mimara yaptırıldı, 1926'da açıldıTürkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olarak bilinen anıt, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırıldı. 3 Ekim 1926'da dönemin belediye başkanı Şehremini Emin Erkul tarafından açıldı. Belediye Meclisi tarafından da onaylanan bu önerinin gerçekleştirilmesi için bir komisyon kurularak çalışmalara başlanırken, heykel sanatçının Viyana'daki atölyesinde, dökümü de Viyana'da Birleşik Maden İşletmelerinde yapılmış, parçalar halinde Türkiye'ye getirildi ve heykeltıraş denetiminde yerine oturturuldu. Heykele İstanbullular büyük ilgi gösterirken, Atatürk, heykelin açılışından sonra belediye yetkililerine gönderdiği telgrafta şunları dile getirmişti:"Muhterem İstanbul Halkının ilk defa heykelimi dikmek suretiyle gösterdiği yüksek kadirşinaslıktan ve resm-i küşat münasebetiyle hakkımda izhar buyurulan necip hissiyattan dolayı samimi teşekkürlerimi arzederim. Sözün bundan sonrası heykeltıraşlarındır."Anıtın son dönemde bakımsız kalması eleştirileri sonrasında 2020 yılında restore edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/kayseride-ataturk-anitina-baltayla-zarar-veren-dayi-ve-yegen-tutuklandi-1084932768.html
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mustafa kemal atatürk, istanbul, sarayburnu, anıt, saldırı
mustafa kemal atatürk, istanbul, sarayburnu, anıt, saldırı

Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına çekiçli saldırı

15:06 24.01.2025
Atatürk anıdı
Atatürk anıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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İstanbul'da bulunan Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına kar maskeli bir kişi çekiçle saldırıda bulunmaya çalıştı.
İstanbul Sarayburnu'nda yer alan ve Türkiye'de dikilen ilk Atatürk anıtı olarak bilinen anıta sabah saatlerinde kimliği belirsiz kar maskeli bir kişi elinde çekiçle saldırdı.

Çevredekiler müdahale etti

Çevrede bulunanlar saldırgana müdahale ederek anıttan aşağıya indirmeye çalıştı. Saldırgan ise elindeki çekiçle anıta zarar vermeye çalıştı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı.

Avusturyalı mimara yaptırıldı, 1926'da açıldı

Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olarak bilinen anıt, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırıldı. 3 Ekim 1926'da dönemin belediye başkanı Şehremini Emin Erkul tarafından açıldı.
Belediye Meclisi tarafından da onaylanan bu önerinin gerçekleştirilmesi için bir komisyon kurularak çalışmalara başlanırken, heykel sanatçının Viyana'daki atölyesinde, dökümü de Viyana'da Birleşik Maden İşletmelerinde yapılmış, parçalar halinde Türkiye'ye getirildi ve heykeltıraş denetiminde yerine oturturuldu. Heykele İstanbullular büyük ilgi gösterirken, Atatürk, heykelin açılışından sonra belediye yetkililerine gönderdiği telgrafta şunları dile getirmişti:
"Muhterem İstanbul Halkının ilk defa heykelimi dikmek suretiyle gösterdiği yüksek kadirşinaslıktan ve resm-i küşat münasebetiyle hakkımda izhar buyurulan necip hissiyattan dolayı samimi teşekkürlerimi arzederim. Sözün bundan sonrası heykeltıraşlarındır."
Anıtın son dönemde bakımsız kalması eleştirileri sonrasında 2020 yılında restore edildi.
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