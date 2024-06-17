https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/kayseride-ataturk-anitina-baltayla-zarar-veren-dayi-ve-yegen-tutuklandi-1084932768.html

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren dayı ile yeğeni tutuklandı

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren dayı ile yeğeni tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T16:41+0300

2024-06-17T16:41+0300

2024-06-17T16:52+0300

türkiye

atatürk anıtı

kayseri

balta

dayı

yeğen

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Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na dün baltayla saldırıp zarar vermelerinin ardından gözaltına alınan Y.K. ve yeğeni Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen dayı yeğen, adliyeye götürüldü.Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Atatürk Anıtı'na dün 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kayseride-ataturk-anitina-baltayla-saldiran-2-kisi-gozaltina-alindi-1084906197.html

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atatürk anıtı, kayseri, balta, dayı, yeğen