https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/kayseride-ataturk-anitina-baltayla-zarar-veren-dayi-ve-yegen-tutuklandi-1084932768.html
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren dayı ile yeğeni tutuklandı
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren dayı ile yeğeni tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T16:41+0300
2024-06-17T16:41+0300
2024-06-17T16:52+0300
türkiye
atatürk anıtı
kayseri
balta
dayı
yeğen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084934080_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_caacad381a31d1555284c4d465775756.jpg
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na dün baltayla saldırıp zarar vermelerinin ardından gözaltına alınan Y.K. ve yeğeni Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen dayı yeğen, adliyeye götürüldü.Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Atatürk Anıtı'na dün 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kayseride-ataturk-anitina-baltayla-saldiran-2-kisi-gozaltina-alindi-1084906197.html
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084934080_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_42cfbcc26848cc5a0eb42eaec7c1ace4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
atatürk anıtı, kayseri, balta, dayı, yeğen
atatürk anıtı, kayseri, balta, dayı, yeğen
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren dayı ile yeğeni tutuklandı
16:41 17.06.2024 (güncellendi: 16:52 17.06.2024)
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na dün baltayla saldırıp zarar vermelerinin ardından gözaltına alınan Y.K. ve yeğeni Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen dayı yeğen, adliyeye götürüldü.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Atatürk Anıtı'na dün 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.
Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.