https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/turkiye-dunya-boz-hokeyi-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-milliler-kupayi-kaldirdi-1092995916.html

Türkiye, Dünya Boz Hokeyi Şampiyonası'nda altın madalya kazandı: Milliler kupayı kaldırdı

Türkiye, Dünya Boz Hokeyi Şampiyonası'nda altın madalya kazandı: Milliler kupayı kaldırdı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki 4. maçında Türkiye, İzlanda'yı 2-0 mağlup ederek altın... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T00:06+0300

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Türkiye Buz Hokeyi Takımı B Grubu'nu 4'te 4 yapan milli takım şampiyonluk elde etti.Zeytinburnu Buz Adası’nda oynanan kritik karşılaşmada Türkiye Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası altın madalya kazanmayı başardı. İzlanda'yı 2-0 yenerek 2. Klasman A Grubu'na yükselme hakkı kazanan ekibin gollerini Sidre Hacıosmanoğlu ve Azra Şenyuva kaydetti. İzlanda gümüş, Belçika ise bronz madalya ile ödüllendirildi. Karşılaşmanın ardından kupa kaldıran milli takım oyuncuları sevinçlerini taraftarlarla yaşadı.Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak "Kızlarımız zoru başardı. İlk defa bu yaş grubunda altın madalyayla taçlandırdılar. Çok heyecanlıyız. Altını söküp aldılar. Halkımıza tarifsiz bir gurur yaşattılar. Kızlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

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