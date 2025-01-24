https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trumptan-kripto-para-kararnamesi-calisma-grubu-kuruluyor-1093006780.html

Trump’tan Kripto para kararnamesi: Çalışma grubu kuruluyor

Trump’tan Kripto para kararnamesi: Çalışma grubu kuruluyor

Sputnik Türkiye

Trump, kripto para piyasalarını düzenlemek için kararname imzaladı. Çalışma grubu kurulurken, CBDC geliştirilmesi yasaklandı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T11:04+0300

2025-01-24T11:04+0300

2025-01-24T11:04+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, kripto para piyasalarını düzenlemek amacıyla önemli bir adım atarak yeni bir kararname imzaladı. Beyaz Saray’da düzenlenen törenle duyurulan kararname, dijital varlık piyasalarına ilişkin federal düzenlemelerin oluşturulmasını hedefliyor.Kararname kapsamında, "Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu" adıyla bir ekip kurulacak. Bu grubun temel görevi, dijital varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve geliştirmek ve ulusal stratejik dijital varlık stokunun oluşturulmasını değerlendirmek olacak. Ayrıca, federal kurumların mevcut düzenlemelerde değişiklik yapılması veya iptali konusunda öneriler sunması talep edildi.Kararname, Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) geliştirilmesini veya piyasaya sürülmesini ise yasaklıyor.Trump, başkanlık seçimleri kampanyasında ABD’yi “gezegenin kripto merkezi ve Bitcoin süper gücü” yapma sözü vermişti. Yeni kararname, bu vaat doğrultusunda atılan ilk adım olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-kuzey-kore-lideri-kim-jong-un-ile-iletisime-gececegini-acikladi-1093004435.html

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donald trump, kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, kripto para madenciliği, ekonomi