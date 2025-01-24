https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-kuzey-kore-lideri-kim-jong-un-ile-iletisime-gececegini-acikladi-1093004435.html

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iletişime geçeceğini açıkladı

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iletişime geçeceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, yemin töreni sonrası verdiği ilk röportajında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iletişime geçeceğini açıkladı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T10:08+0300

2025-01-24T10:08+0300

2025-01-24T10:08+0300

dünya

abd

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

kim jong-un

kuzey kore lideri kim jong-un

donald trump

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20 Ocak'ta yemin ederek ikinci dönemine başilayan ABD Başkanı Donald Trump, ilk röportajını verdi. Trump gelen soru üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iletişime geçeceğini açıklayarak "Ona tekrar ulaşacağım" dedi. ABD- Kuzey Kore ilişkilerinin geri planıTrump, 2016'da başladığı ilk başkanlık döneminde 2018'te Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelmişti. Bu görüşme ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilk görüşme olarak tarihe geçti. Trump daha sonra 2019'da Hanoi Zirvesi olarak adlandırılan 2 günlük görüşmede, Kim Jong Un ile bir araya geldi. Trump, sınır çizgisini geçtikten sonra Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD başkanı oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-zelenskiyi-sucladi-anlasma-olabilirdi-savasmak-istedi-1092999328.html

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