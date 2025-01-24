https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-kuzey-kore-lideri-kim-jong-un-ile-iletisime-gececegini-acikladi-1093004435.html
Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iletişime geçeceğini açıkladı
Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iletişime geçeceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, yemin töreni sonrası verdiği ilk röportajında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iletişime geçeceğini açıkladı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T10:08+0300
2025-01-24T10:08+0300
2025-01-24T10:08+0300
dünya
abd
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
kim jong-un
kuzey kore lideri kim jong-un
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093004261_0:181:3000:1869_1920x0_80_0_0_eb269b95d20707d3ea1d0d9273bac86d.jpg
20 Ocak'ta yemin ederek ikinci dönemine başilayan ABD Başkanı Donald Trump, ilk röportajını verdi. Trump gelen soru üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iletişime geçeceğini açıklayarak "Ona tekrar ulaşacağım" dedi. ABD- Kuzey Kore ilişkilerinin geri planıTrump, 2016'da başladığı ilk başkanlık döneminde 2018'te Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelmişti. Bu görüşme ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilk görüşme olarak tarihe geçti. Trump daha sonra 2019'da Hanoi Zirvesi olarak adlandırılan 2 günlük görüşmede, Kim Jong Un ile bir araya geldi. Trump, sınır çizgisini geçtikten sonra Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD başkanı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-zelenskiyi-sucladi-anlasma-olabilirdi-savasmak-istedi-1092999328.html
abd
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093004261_81:0:2748:2000_1920x0_80_0_0_d023b913a95f911d07ea4e2c087dd8e6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong-un, donald trump
abd, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong-un, donald trump
Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iletişime geçeceğini açıkladı
ABD Başkanı Trump, yemin töreni sonrası verdiği ilk röportajında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iletişime geçeceğini açıkladı.
20 Ocak'ta yemin ederek ikinci dönemine başilayan ABD Başkanı Donald Trump, ilk röportajını verdi. Trump gelen soru üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iletişime geçeceğini açıklayarak "Ona tekrar ulaşacağım" dedi.
ABD- Kuzey Kore ilişkilerinin geri planı
Trump, 2016'da başladığı ilk başkanlık döneminde 2018'te Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelmişti. Bu görüşme ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilk görüşme olarak tarihe geçti. Trump daha sonra 2019'da Hanoi Zirvesi olarak adlandırılan 2 günlük görüşmede, Kim Jong Un ile bir araya geldi. Trump, sınır çizgisini geçtikten sonra Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD başkanı oldu.