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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/brent-petrolun-yukselisi-suruyor-akaryakita-yeni-zamlar-yolda-1092739187.html
Brent petrolün yükselişi sürüyor: Akaryakıta yeni zamlar yolda
Brent petrolün yükselişi sürüyor: Akaryakıta yeni zamlar yolda
Sputnik Türkiye
Orta Doğu’daki gelişmelere rağmen, Brent petrol fiyatları 82 doları aştı. Bu, Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek seviye. Motorin litre fiyatına 1.47 TL zam... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T10:18+0300
2025-01-16T10:30+0300
ekonomi
petrol
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
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Orta Doğu’da süregelen gelişmelere rağmen petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bugünkü işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı 82.25 dolar seviyesine ulaştı. ABD’de ham petrol fiyatı ise 80 doları geçerek dikkat çekti. Böylece Brent petrol, Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 5 ayın zirvesini gördü.Türkiye gazetesinin haberine göre, 2024 yılını 74.80 dolardan kapatan Brent petrol, 2025’in ilk günlerinden itibaren yüzde 9.75 oranında artış kaydetti. Bu hızlı yükseliş, piyasalarda önemli yankı buldu.Analistler, kış mevsiminin talebi artırmasının yanı sıra Brent petrolün 82 doların üzerinde kalıcı olmasının, küresel enflasyon üzerinde tehdit oluşturabileceğini belirtiyor. Bu durumun, büyük merkez bankalarının faiz kararlarını etkileyebileceği uyarısı yapılıyor.Enerji sektörü uzmanları, petrol fiyatlarındaki bu artışın devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olabileceğini ifade ediyor.Akaryakıta zam geldiMotorin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zam yapıldı. İstanbul’da motorinin litresi 47.24 TL’den satılmaya başlandı. Benzin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor. Benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 45.32 TL olarak satışa sunuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/banka-karti-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-artik-zorunlu-bugunden-itibaren-yururlukte-1092733239.html
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petrol fiyatları neden yükseliyor, motorine ne kadar zam geldi, brent petrol 5 ayın zirvesinde, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, brent petrol neden yükseldi, motorin fiyatı 2025, benzin fiyatları sabit mi, faiz kararları ve petrol fiyatları, kış mevsimi petrol fiyatlarını nasıl etkiler, brent petrol 82 doları geçti, akaryakıta zam gelecek mi, motorin zammı ne kadar, brent petrol en yüksek seviyesi, küresel enflasyon ve petrol fiyatları, benzin fiyatı değişecek mi
petrol fiyatları neden yükseliyor, motorine ne kadar zam geldi, brent petrol 5 ayın zirvesinde, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, brent petrol neden yükseldi, motorin fiyatı 2025, benzin fiyatları sabit mi, faiz kararları ve petrol fiyatları, kış mevsimi petrol fiyatlarını nasıl etkiler, brent petrol 82 doları geçti, akaryakıta zam gelecek mi, motorin zammı ne kadar, brent petrol en yüksek seviyesi, küresel enflasyon ve petrol fiyatları, benzin fiyatı değişecek mi

Brent petrolün yükselişi sürüyor: Akaryakıta yeni zamlar yolda

10:18 16.01.2025 (güncellendi: 10:30 16.01.2025)
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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Orta Doğu’daki gelişmelere rağmen, Brent petrol fiyatları 82 doları aştı. Bu, Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek seviye. Motorin litre fiyatına 1.47 TL zam gelirken, sektör temsilcileri akaryakıtta yeni zamlar bekliyor.
Orta Doğu’da süregelen gelişmelere rağmen petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bugünkü işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı 82.25 dolar seviyesine ulaştı. ABD’de ham petrol fiyatı ise 80 doları geçerek dikkat çekti. Böylece Brent petrol, Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 5 ayın zirvesini gördü.
Türkiye gazetesinin haberine göre, 2024 yılını 74.80 dolardan kapatan Brent petrol, 2025’in ilk günlerinden itibaren yüzde 9.75 oranında artış kaydetti. Bu hızlı yükseliş, piyasalarda önemli yankı buldu.
Analistler, kış mevsiminin talebi artırmasının yanı sıra Brent petrolün 82 doların üzerinde kalıcı olmasının, küresel enflasyon üzerinde tehdit oluşturabileceğini belirtiyor. Bu durumun, büyük merkez bankalarının faiz kararlarını etkileyebileceği uyarısı yapılıyor.
Enerji sektörü uzmanları, petrol fiyatlarındaki bu artışın devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olabileceğini ifade ediyor.

Akaryakıta zam geldi

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zam yapıldı. İstanbul’da motorinin litresi 47.24 TL’den satılmaya başlandı. Benzin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor. Benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 45.32 TL olarak satışa sunuluyor.
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