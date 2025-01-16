https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/brent-petrolun-yukselisi-suruyor-akaryakita-yeni-zamlar-yolda-1092739187.html

Brent petrolün yükselişi sürüyor: Akaryakıta yeni zamlar yolda

Brent petrolün yükselişi sürüyor: Akaryakıta yeni zamlar yolda

Sputnik Türkiye

Orta Doğu’daki gelişmelere rağmen, Brent petrol fiyatları 82 doları aştı. Bu, Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek seviye. Motorin litre fiyatına 1.47 TL zam... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T10:18+0300

2025-01-16T10:18+0300

2025-01-16T10:30+0300

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Orta Doğu’da süregelen gelişmelere rağmen petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bugünkü işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı 82.25 dolar seviyesine ulaştı. ABD’de ham petrol fiyatı ise 80 doları geçerek dikkat çekti. Böylece Brent petrol, Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 5 ayın zirvesini gördü.Türkiye gazetesinin haberine göre, 2024 yılını 74.80 dolardan kapatan Brent petrol, 2025’in ilk günlerinden itibaren yüzde 9.75 oranında artış kaydetti. Bu hızlı yükseliş, piyasalarda önemli yankı buldu.Analistler, kış mevsiminin talebi artırmasının yanı sıra Brent petrolün 82 doların üzerinde kalıcı olmasının, küresel enflasyon üzerinde tehdit oluşturabileceğini belirtiyor. Bu durumun, büyük merkez bankalarının faiz kararlarını etkileyebileceği uyarısı yapılıyor.Enerji sektörü uzmanları, petrol fiyatlarındaki bu artışın devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olabileceğini ifade ediyor.Akaryakıta zam geldiMotorin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zam yapıldı. İstanbul’da motorinin litresi 47.24 TL’den satılmaya başlandı. Benzin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor. Benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 45.32 TL olarak satışa sunuluyor.

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