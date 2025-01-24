https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/medvedev-zelenskiyin-ultimatomuna-en-iyi-yaniti-acikladi-1092996837.html

Medvedev, Zelenskiy'in ültimatomuna en iyi yanıtı açıkladı

Medvedev, Zelenskiy'in ültimatomuna en iyi yanıtı açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy'in ültimatomuna en iyi yanıtı açıkladı. Medvedev, en iyi cevabın, Rus Silahlı... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T01:37+0300

2025-01-24T01:37+0300

2025-01-24T01:37+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya güvenlik konseyi

rus silahlı kuvvetleri

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın 2022 sınırlarına dönmesi ve barışçıl bir çözüm için müzakerelere başlaması yönündeki sözlerine en iyi cevabın, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri ve kazandığı zafer olduğunu belirtti. Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin müzakerelerin başlaması için 'en azından' Rusya'nın 2022 sınırlarına geri dönmesi gerektiğini ifade etmişti. Medvedev, Rusya Savunma Sanayii Komisyonu'nun özel grubunun toplantısında yaptığı açıklamada, "Karşıtlarımız durmuyor, saldırılar devam ediyor. Sadece askeri saldırılar değil, aynı zamanda çeşitli sözlü müdahaleler ve farklı ültimatumlar da ortaya konuyor. Ülkemizin anayasasına rağmen 2022 sınırlarına geri dönülmesi yönünde bir anlaşma sağlandı. Açık olan bir şey var; ültimatomun en iyi yanıtı, Silahlı Kuvvetlerimizin eylemleri ve elde edilen zaferdir" diyerek, muhaliflerin sürekli bir baskı içinde olduğunu ve saldırıların yanı sıra çeşitli sözlü müdahalelerin de sürdüğünü vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rus-birlikleri-ukrayna-ordusu-tugayina-teslim-olmasi-icin-ultimatom-verdi-1092995111.html

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dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, rus silahlı kuvvetleri