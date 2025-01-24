https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/medvedev-zelenskiyin-ultimatomuna-en-iyi-yaniti-acikladi-1092996837.html
Medvedev, Zelenskiy'in ültimatomuna en iyi yanıtı açıkladı
Medvedev, Zelenskiy'in ültimatomuna en iyi yanıtı açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy'in ültimatomuna en iyi yanıtı açıkladı. Medvedev, en iyi cevabın, Rus Silahlı... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T01:37+0300
2025-01-24T01:37+0300
2025-01-24T01:37+0300
ukrayna krizi
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rus silahlı kuvvetleri
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın 2022 sınırlarına dönmesi ve barışçıl bir çözüm için müzakerelere başlaması yönündeki sözlerine en iyi cevabın, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri ve kazandığı zafer olduğunu belirtti. Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin müzakerelerin başlaması için 'en azından' Rusya'nın 2022 sınırlarına geri dönmesi gerektiğini ifade etmişti. Medvedev, Rusya Savunma Sanayii Komisyonu'nun özel grubunun toplantısında yaptığı açıklamada, "Karşıtlarımız durmuyor, saldırılar devam ediyor. Sadece askeri saldırılar değil, aynı zamanda çeşitli sözlü müdahaleler ve farklı ültimatumlar da ortaya konuyor. Ülkemizin anayasasına rağmen 2022 sınırlarına geri dönülmesi yönünde bir anlaşma sağlandı. Açık olan bir şey var; ültimatomun en iyi yanıtı, Silahlı Kuvvetlerimizin eylemleri ve elde edilen zaferdir" diyerek, muhaliflerin sürekli bir baskı içinde olduğunu ve saldırıların yanı sıra çeşitli sözlü müdahalelerin de sürdüğünü vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rus-birlikleri-ukrayna-ordusu-tugayina-teslim-olmasi-icin-ultimatom-verdi-1092995111.html
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dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, rus silahlı kuvvetleri
dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, rus silahlı kuvvetleri
Medvedev, Zelenskiy'in ültimatomuna en iyi yanıtı açıkladı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy'in ültimatomuna en iyi yanıtı açıkladı. Medvedev, en iyi cevabın, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri ve kazandığı zafer olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın 2022 sınırlarına dönmesi ve barışçıl bir çözüm için müzakerelere başlaması yönündeki sözlerine en iyi cevabın, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri ve kazandığı zafer olduğunu belirtti.
Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin müzakerelerin başlaması için 'en azından' Rusya'nın 2022 sınırlarına geri dönmesi gerektiğini ifade etmişti.
Medvedev, Rusya Savunma Sanayii Komisyonu'nun özel grubunun toplantısında yaptığı açıklamada, "Karşıtlarımız durmuyor, saldırılar devam ediyor. Sadece askeri saldırılar değil, aynı zamanda çeşitli sözlü müdahaleler ve farklı ültimatumlar da ortaya konuyor. Ülkemizin anayasasına rağmen 2022 sınırlarına geri dönülmesi yönünde bir anlaşma sağlandı. Açık olan bir şey var; ültimatomun en iyi yanıtı, Silahlı Kuvvetlerimizin eylemleri ve elde edilen zaferdir" diyerek, muhaliflerin sürekli bir baskı içinde olduğunu ve saldırıların yanı sıra çeşitli sözlü müdahalelerin de sürdüğünü vurguladı.