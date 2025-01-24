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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/medvedev-zelenskiyin-ultimatomuna-en-iyi-yaniti-acikladi-1092996837.html
Medvedev, Zelenskiy'in ültimatomuna en iyi yanıtı açıkladı
Medvedev, Zelenskiy'in ültimatomuna en iyi yanıtı açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy'in ültimatomuna en iyi yanıtı açıkladı. Medvedev, en iyi cevabın, Rus Silahlı... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T01:37+0300
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ukrayna krizi
dmitriy medvedev
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya güvenlik konseyi
rus silahlı kuvvetleri
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın 2022 sınırlarına dönmesi ve barışçıl bir çözüm için müzakerelere başlaması yönündeki sözlerine en iyi cevabın, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri ve kazandığı zafer olduğunu belirtti. Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin müzakerelerin başlaması için 'en azından' Rusya'nın 2022 sınırlarına geri dönmesi gerektiğini ifade etmişti. Medvedev, Rusya Savunma Sanayii Komisyonu'nun özel grubunun toplantısında yaptığı açıklamada, "Karşıtlarımız durmuyor, saldırılar devam ediyor. Sadece askeri saldırılar değil, aynı zamanda çeşitli sözlü müdahaleler ve farklı ültimatumlar da ortaya konuyor. Ülkemizin anayasasına rağmen 2022 sınırlarına geri dönülmesi yönünde bir anlaşma sağlandı. Açık olan bir şey var; ültimatomun en iyi yanıtı, Silahlı Kuvvetlerimizin eylemleri ve elde edilen zaferdir" diyerek, muhaliflerin sürekli bir baskı içinde olduğunu ve saldırıların yanı sıra çeşitli sözlü müdahalelerin de sürdüğünü vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rus-birlikleri-ukrayna-ordusu-tugayina-teslim-olmasi-icin-ultimatom-verdi-1092995111.html
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dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, rus silahlı kuvvetleri
dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, rus silahlı kuvvetleri

Medvedev, Zelenskiy'in ültimatomuna en iyi yanıtı açıkladı

01:37 24.01.2025
© Sputnik / Екатерина ШтукинаRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy'in ültimatomuna en iyi yanıtı açıkladı. Medvedev, en iyi cevabın, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri ve kazandığı zafer olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın 2022 sınırlarına dönmesi ve barışçıl bir çözüm için müzakerelere başlaması yönündeki sözlerine en iyi cevabın, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri ve kazandığı zafer olduğunu belirtti.
Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin müzakerelerin başlaması için 'en azından' Rusya'nın 2022 sınırlarına geri dönmesi gerektiğini ifade etmişti.
Medvedev, Rusya Savunma Sanayii Komisyonu'nun özel grubunun toplantısında yaptığı açıklamada, "Karşıtlarımız durmuyor, saldırılar devam ediyor. Sadece askeri saldırılar değil, aynı zamanda çeşitli sözlü müdahaleler ve farklı ültimatumlar da ortaya konuyor. Ülkemizin anayasasına rağmen 2022 sınırlarına geri dönülmesi yönünde bir anlaşma sağlandı. Açık olan bir şey var; ültimatomun en iyi yanıtı, Silahlı Kuvvetlerimizin eylemleri ve elde edilen zaferdir" diyerek, muhaliflerin sürekli bir baskı içinde olduğunu ve saldırıların yanı sıra çeşitli sözlü müdahalelerin de sürdüğünü vurguladı.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
Ukrayna krizi
‘Rus birlikleri Ukrayna ordusu tugayına teslim olması için ültimatom verdi’
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