https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trafikte-yeni-duzenleme-geliyor-ehliyetine-aninda-el-konulacak-1092998160.html

Trafikte yeni düzenleme geliyor: Ehliyetine anında el konulacak

Trafikte yeni düzenleme geliyor: Ehliyetine anında el konulacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafiği tehlikeye atan davranışlara yönelik yaptırımların artırılacağını duyurdu. Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T05:29+0300

2025-01-24T05:29+0300

2025-01-24T05:29+0300

türkiye

ehliyet

trafik cezası

trafik para cezası

yargı reformu

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı" kapsamında trafikteki suçlara yönelik yeni alınacak önlemleri açıkladı. Erdoğan, trafikte kavgaların önüne geçmek için caydırıcı adımlar atılacağını belirterek, "Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülerin ehliyetine el konulacak" dedi.Bu hareketi yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecekAçıklamasında ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla caydırıcılığı artıracağız" ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemeye göre trafikte bu hareketi yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek. İşte ehliyet düzenlemesinden önemli detaylar...Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara daha ağır cezalar geliyorYeni düzenlemeyle birlikte trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışlar, sürücü belgesine el konulması başta olmak üzere müstakil yaptırımlara bağlanacak. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında, zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ise ayrıca suç kapsamına alınacak.Trafik güvenliğini tehlikeye atan diğer kabahatler ve suçlar da yeniden ele alınarak cezalar caydırıcılığı artıracak şekilde düzenlenecek.Toplum güvenliğini tehdit eden davranışlara cezalar artacakCumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre, sadece trafikte değil, toplum güvenliğini tehdit eden diğer suçlara yönelik de cezalar artırılacak. Öne çıkan düzenlemeler şunlar:Şikayete bağlı suçlarda yeni düzenlemelerŞikayete bağlı suçlar konusunda da yeni düzenlemeler yapılacak. Şikayetçinin, ihtarlı davetiyeye rağmen ilk duruşmaya mazeretsiz katılmaması durumunda, davanın düşürülmesi sağlanacak. Bu düzenlemenin, yargı süreçlerinde hız kazandırması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/resmi-gazetede-yayimlandi-cumhurbaskani-erdogandan-atama-ve-gorevden-alma-karari-1092997654.html

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