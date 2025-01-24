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Trafikte yeni düzenleme geliyor: Ehliyetine anında el konulacak
Trafikte yeni düzenleme geliyor: Ehliyetine anında el konulacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafiği tehlikeye atan davranışlara yönelik yaptırımların artırılacağını duyurdu. Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T05:29+0300
2025-01-24T05:29+0300
türkiye
ehliyet
trafik cezası
trafik para cezası
yargı reformu
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı" kapsamında trafikteki suçlara yönelik yeni alınacak önlemleri açıkladı. Erdoğan, trafikte kavgaların önüne geçmek için caydırıcı adımlar atılacağını belirterek, "Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülerin ehliyetine el konulacak" dedi.Bu hareketi yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecekAçıklamasında ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla caydırıcılığı artıracağız" ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemeye göre trafikte bu hareketi yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek. İşte ehliyet düzenlemesinden önemli detaylar...Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara daha ağır cezalar geliyorYeni düzenlemeyle birlikte trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışlar, sürücü belgesine el konulması başta olmak üzere müstakil yaptırımlara bağlanacak. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında, zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ise ayrıca suç kapsamına alınacak.Trafik güvenliğini tehlikeye atan diğer kabahatler ve suçlar da yeniden ele alınarak cezalar caydırıcılığı artıracak şekilde düzenlenecek.Toplum güvenliğini tehdit eden davranışlara cezalar artacakCumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre, sadece trafikte değil, toplum güvenliğini tehdit eden diğer suçlara yönelik de cezalar artırılacak. Öne çıkan düzenlemeler şunlar:Şikayete bağlı suçlarda yeni düzenlemelerŞikayete bağlı suçlar konusunda da yeni düzenlemeler yapılacak. Şikayetçinin, ihtarlı davetiyeye rağmen ilk duruşmaya mazeretsiz katılmaması durumunda, davanın düşürülmesi sağlanacak. Bu düzenlemenin, yargı süreçlerinde hız kazandırması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/resmi-gazetede-yayimlandi-cumhurbaskani-erdogandan-atama-ve-gorevden-alma-karari-1092997654.html
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yeni trafik düzenlemesi, trafikte saldırı, ehliyete el konulması, trafik cezaları 2025, cumhurbaşkanı erdoğan trafik açıklaması, trafikte saldırgan sürücü cezası, trafik güvenliği yasası, trafik kavgaları cezası, ölümlü trafik kazası düzenlemesi, trafikte caydırıcı önlemler, yeni trafik cezaları, yargı reformu trafik düzenlemesi, trafik suçları cezaları, ehliyet iptali, trafik suçlarına ağır yaptırımlar, trafiği tehlikeye atma cezası, trafik suçları yasa düzenlemesi, ehliyet düzenlemesi

Trafikte yeni düzenleme geliyor: Ehliyetine anında el konulacak

05:29 24.01.2025
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafiği tehlikeye atan davranışlara yönelik yaptırımların artırılacağını duyurdu. Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücülerin ehliyetine el konulacak. Ölümlü ve yaralamalı kazalarda olay yerinin terk edilmesi de ayrı bir suç olarak düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı" kapsamında trafikteki suçlara yönelik yeni alınacak önlemleri açıkladı. Erdoğan, trafikte kavgaların önüne geçmek için caydırıcı adımlar atılacağını belirterek, "Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülerin ehliyetine el konulacak" dedi.

Bu hareketi yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek

Açıklamasında ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla caydırıcılığı artıracağız" ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemeye göre trafikte bu hareketi yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek. İşte ehliyet düzenlemesinden önemli detaylar...

Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara daha ağır cezalar geliyor

Yeni düzenlemeyle birlikte trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışlar, sürücü belgesine el konulması başta olmak üzere müstakil yaptırımlara bağlanacak. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında, zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ise ayrıca suç kapsamına alınacak.
Trafik güvenliğini tehlikeye atan diğer kabahatler ve suçlar da yeniden ele alınarak cezalar caydırıcılığı artıracak şekilde düzenlenecek.

Toplum güvenliğini tehdit eden davranışlara cezalar artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre, sadece trafikte değil, toplum güvenliğini tehdit eden diğer suçlara yönelik de cezalar artırılacak. Öne çıkan düzenlemeler şunlar:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, vücut dokunulmazlığına ve çevreye karşı işlenen suçların cezaları artırılacak.
Ses ve gaz fişeği atan silahların izinsiz taşınması ağır yaptırımlara tabi olacak.
Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi kalabalık alanlarda silah atan kişilere verilen cezalar artırılacak.

Şikayete bağlı suçlarda yeni düzenlemeler

Şikayete bağlı suçlar konusunda da yeni düzenlemeler yapılacak. Şikayetçinin, ihtarlı davetiyeye rağmen ilk duruşmaya mazeretsiz katılmaması durumunda, davanın düşürülmesi sağlanacak. Bu düzenlemenin, yargı süreçlerinde hız kazandırması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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