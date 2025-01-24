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Tanju Özcan'dan bilirkişi iddiası: Dosyadan el mi çektirildiler?
Tanju Özcan'dan bilirkişi iddiası: Dosyadan el mi çektirildiler?
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da yanan otele ilişkin soruşturmalara ilişkin "ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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Bolu'da yanan Grand Kartal Otel'e ilişkin soruşturma sürerken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni bir iddia geldi.Özcan, 7 bilirkişinin dosyadan el çektirildiğini söyledi ve şu noktalara dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/grand-kartal-otel-yikilacak-iddiasina-aciklama-1093004166.html
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Tanju Özcan'dan bilirkişi iddiası: Dosyadan el mi çektirildiler?

12:14 24.01.2025
© İHA / ENES ÖZKANCHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© İHA / ENES ÖZKAN
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da yanan otele ilişkin soruşturmalara ilişkin "ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır" dedi.
Bolu'da yanan Grand Kartal Otel'e ilişkin soruşturma sürerken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni bir iddia geldi.
Özcan, 7 bilirkişinin dosyadan el çektirildiğini söyledi ve şu noktalara dikkat çekti:
"YAŞANAN GELİŞMELERİ TÜRKİYE’DEKİ VİCDAN SAHİBİ TÜM HUKUKÇULARIN BİLGİSİNE ARZ EDİYORUM!!! Kartalkaya’da gerçekleşen facia sebebiyle 2 gün önce memur belediye başkan yardımcımız ve memur itfaiye müdürümüz suçlama belirtilmeksizin gözaltına alınmıştır. Memurların gözaltına alınması veya haklarında adli soruşturma yürütülebilmesi için “Soruşturma izni kararı” verilmesi yasa gereği zorunludur. Ortada 4483 Sayılı Yasaya göre verilmiş bir soruşturma izni yoktur. Hal böyleyken yapılan soruşturma ve gözaltı kararı tamamen hukuksuz ve keyfidir. Avukatlara gizlilik kararı var denmesine rağmen mahkemece verilmesi gereken gizlilik kararı tebliğ edilmemiştir. Yani soruşturma ile ilgili gizlilik kararı olup olmadığı bile belli değildir. Dün akşam itibarıyla beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır. Avukatlara şüpheliler ile ilgili görüş izni konusunda keyfi zorluklar çıkartılmaktadır. Bu bir hukuk cinayetidir. Türkiye’deki tüm vicdan sahibi hukukçuların bilgisine arz ediyorum."
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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'Grand Kartal Otel yıkılacak' iddiasına açıklama
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