https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/tanju-ozcan-savcilar-bilirkisi-heyetini-tehdit-etti-1093034346.html
Tanju Özcan: 'Savcılar bilirkişi heyetini tehdit etti'
Tanju Özcan: 'Savcılar bilirkişi heyetini tehdit etti'
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir televizyon kanalındaki açıklamalarına başka bir yayında yanıt verdi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T23:07+0300
2025-01-24T23:07+0300
2025-01-24T23:07+0300
türkiye
tanju özcan
mehmet nuri ersoy
yangın
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
itfaiye
bilirkişi
bilirkişi raporu
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Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yetkinin Bolu İtfaiyesinde olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un söylemlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yanıt verdi.'Sayın Bakan bazı itiraflarda bulundu'Özcan, "Keşke beraber çıksaydık bu canlı yayına da ben orada her şeyi anlatsaydım. Sayın Bakan bazı itiraflarda bulundu. Bu otelin belediye alanında olmadığını, turizm merkezi olduğunu ve bakanlık tarafından teşvik verildiğini itiraf etti" şeklinde konuştu.'Yok öyle bir mevzuat'Bakan Ersoy’un yangınla ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten Özcan, "Bazı konularda da kıvırdı. İtfaiye yönetmeliğini bilmem dedi. Ben biliyorum. O yönetmeliği bakan bir ek madde koydu orada diyor ki yangın yeterlilik belgesi talep halinde itfaiye teşkilatınca verilir. Sonra şunu söylüyor başvurusunu geri çekerse diye bir şey yok. Biz yangın yeterlilik belgesi vermişseniz denetimde yetkilisiniz diyor. Yok öyle bir mevzuat" dedi.Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez, yargılanmalıÖzcan, Bakan Ersoy’un konuya hakim olmadığını ve açıklamalarının çelişkili olduğunu belirterek, "Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez, yargılanmalı. Tıpkı otelin sahibi gibi. Bu açıklamalarından sonra suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'Savcılar bilirkişi heyetini tehdit etti'Açıklamasında Özcan, bir savcının, bilirkişi raporunu 'belediye sorumlu tutulmadığı sürece kabul etmeyeceğini' söylediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bakan-ersoy-boludaki-yangin-faciasina-iliskin-ilk-kez-konustu-yetki-bolu-itfaiyesindeydi-1093031486.html
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
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tanju özcan, mehmet nuri ersoy, yangın, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, itfaiye, bilirkişi, bilirkişi raporu
tanju özcan, mehmet nuri ersoy, yangın, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, itfaiye, bilirkişi, bilirkişi raporu
Tanju Özcan: 'Savcılar bilirkişi heyetini tehdit etti'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir televizyon kanalındaki açıklamalarına başka bir yayında yanıt verdi.
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yetkinin Bolu İtfaiyesinde olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un söylemlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yanıt verdi.
'Sayın Bakan bazı itiraflarda bulundu'
Özcan, "Keşke beraber çıksaydık bu canlı yayına da ben orada her şeyi anlatsaydım. Sayın Bakan bazı itiraflarda bulundu. Bu otelin belediye alanında olmadığını, turizm merkezi olduğunu ve bakanlık tarafından teşvik verildiğini itiraf etti" şeklinde konuştu.
Bakan Ersoy’un yangınla ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten Özcan, "Bazı konularda da kıvırdı. İtfaiye yönetmeliğini bilmem dedi. Ben biliyorum. O yönetmeliği bakan bir ek madde koydu orada diyor ki yangın yeterlilik belgesi talep halinde itfaiye teşkilatınca verilir. Sonra şunu söylüyor başvurusunu geri çekerse diye bir şey yok. Biz yangın yeterlilik belgesi vermişseniz denetimde yetkilisiniz diyor. Yok öyle bir mevzuat" dedi.
Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez, yargılanmalı
Özcan, Bakan Ersoy’un konuya hakim olmadığını ve açıklamalarının çelişkili olduğunu belirterek, "Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez, yargılanmalı. Tıpkı otelin sahibi gibi. Bu açıklamalarından sonra suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
'Savcılar bilirkişi heyetini tehdit etti'
Açıklamasında Özcan, bir savcının, bilirkişi raporunu 'belediye sorumlu tutulmadığı sürece kabul etmeyeceğini' söylediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
"Bakın bugün Sayın Genel Başkan bir rapor paylaştı. Savcılığın belirlediği tam 7 kişilik bilirkişi heyeti dün akşam raporunu sundu. Maalesef oradaki görevli savcılardan biri 'Belediyeyi de sorumlu tutmazsanız bu raporu kabul etmem diyor. Oraya ilave yapmak istiyorlar. Bilirkişiler direniyor. İlave olursa biz bu rapora imza atmayız diyorlar. Ne yapıyorlar sonra, bilirkişilere el çektiriliyor. Bunlar iki gün boyunca incelemelerini yapmışlar, raporunu da vermişler. Suçu olmayan kuruma nasıl kusur izafe edeceğiz demişler. O bilirkişi heyetine o zaman affınızı isteyin deyip heyeti değiştiriyorlar."