https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/tanju-ozcan-savcilar-bilirkisi-heyetini-tehdit-etti-1093034346.html

Tanju Özcan: 'Savcılar bilirkişi heyetini tehdit etti'

Tanju Özcan: 'Savcılar bilirkişi heyetini tehdit etti'

Sputnik Türkiye

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir televizyon kanalındaki açıklamalarına başka bir yayında yanıt verdi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T23:07+0300

2025-01-24T23:07+0300

2025-01-24T23:07+0300

türkiye

tanju özcan

mehmet nuri ersoy

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kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

itfaiye

bilirkişi

bilirkişi raporu

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Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yetkinin Bolu İtfaiyesinde olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un söylemlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yanıt verdi.'Sayın Bakan bazı itiraflarda bulundu'Özcan, "Keşke beraber çıksaydık bu canlı yayına da ben orada her şeyi anlatsaydım. Sayın Bakan bazı itiraflarda bulundu. Bu otelin belediye alanında olmadığını, turizm merkezi olduğunu ve bakanlık tarafından teşvik verildiğini itiraf etti" şeklinde konuştu.'Yok öyle bir mevzuat'Bakan Ersoy’un yangınla ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten Özcan, "Bazı konularda da kıvırdı. İtfaiye yönetmeliğini bilmem dedi. Ben biliyorum. O yönetmeliği bakan bir ek madde koydu orada diyor ki yangın yeterlilik belgesi talep halinde itfaiye teşkilatınca verilir. Sonra şunu söylüyor başvurusunu geri çekerse diye bir şey yok. Biz yangın yeterlilik belgesi vermişseniz denetimde yetkilisiniz diyor. Yok öyle bir mevzuat" dedi.Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez, yargılanmalıÖzcan, Bakan Ersoy’un konuya hakim olmadığını ve açıklamalarının çelişkili olduğunu belirterek, "Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez, yargılanmalı. Tıpkı otelin sahibi gibi. Bu açıklamalarından sonra suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'Savcılar bilirkişi heyetini tehdit etti'Açıklamasında Özcan, bir savcının, bilirkişi raporunu 'belediye sorumlu tutulmadığı sürece kabul etmeyeceğini' söylediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bakan-ersoy-boludaki-yangin-faciasina-iliskin-ilk-kez-konustu-yetki-bolu-itfaiyesindeydi-1093031486.html

türkiye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

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