Tanju Özcan: 'Savcılar bilirkişi heyetini tehdit etti'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuraklık ve su krizine Yunanistan’dan yenilikçi hamle
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kırmızı kitap’ tanımını ilk olarak Alparslan Türkeş kullanmıştı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Mahmut Esen: 'Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında, ilgili idare belediye değil il özel idaresidir'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Serkan Kaya: 'Kültür ve Turizm Bakanı'nın görevden el çektirilmesi gerekiyor'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın faciasında kimlik tespitleri tamamlandı. Yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump, Biden'ın yapay zeka kısıtlamalarını silip attı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: Avrupa'da 'Avrupa için Avrupa' dalgası yükseliyor, gelen Amerikancılık yapıyorsa gidiyor
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye'de Aleviler, Hristiyanlar ve Ermeni topluluk, Türk askerlerinin himayesini ve korumasını kabullenmeye hazır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Suudi Arabistan’ı yönetenler, modernitenin adımlarına uyan bir süreci kavramış durumda'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kurye ölümleri: ‘Bu bir kader değil, tamamı önlenebilir iş cinayetleri’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Serap Taycan: ‘Yas sürecinin sağlıklı ilerlemesi bireyin ötesinde toplumun ve otoritenin görevidir’
12:05
84 dk
HABER MASASI
İhmaller zincirine yenisi eklendi: Kartalkaya'daki otelin son iki katı kaçak mıydı?
13:30
35 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 32 yıl oldu
14:10
13 dk
SESLİ HABER
Amerikan pasaportlarında 'cinsiyet' değişikliği
14:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Çalışan annelere devlet bakıcı desteği
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
18:15
5 dk
SESLİ HABER
Rus Dış İstihbarat Şefi: Batılı elitler çatışma çıkarabilir
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Trump imzaladı: Kennedy suikastı belgelerinin gizliliği kaldırıldı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Bolu’daki yangın faciası: Patronların hiç mi suçu yok?
19:10
80 dk
ÖZEL HABER
Yangın denetiminde 5 bin 992 uygunsuzluk: Daire Başkanı ‘Hodri meydan’ dedi
20:35
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/tanju-ozcan-savcilar-bilirkisi-heyetini-tehdit-etti-1093034346.html
Tanju Özcan: 'Savcılar bilirkişi heyetini tehdit etti'
Tanju Özcan: 'Savcılar bilirkişi heyetini tehdit etti'
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir televizyon kanalındaki açıklamalarına başka bir yayında yanıt verdi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T23:07+0300
2025-01-24T23:07+0300
türkiye
tanju özcan
mehmet nuri ersoy
yangın
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
itfaiye
bilirkişi
bilirkişi raporu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082802156_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_6bc0d2a03f9ff19ae107ab3803280037.jpg
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yetkinin Bolu İtfaiyesinde olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un söylemlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yanıt verdi.'Sayın Bakan bazı itiraflarda bulundu'Özcan, "Keşke beraber çıksaydık bu canlı yayına da ben orada her şeyi anlatsaydım. Sayın Bakan bazı itiraflarda bulundu. Bu otelin belediye alanında olmadığını, turizm merkezi olduğunu ve bakanlık tarafından teşvik verildiğini itiraf etti" şeklinde konuştu.'Yok öyle bir mevzuat'Bakan Ersoy’un yangınla ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten Özcan, "Bazı konularda da kıvırdı. İtfaiye yönetmeliğini bilmem dedi. Ben biliyorum. O yönetmeliği bakan bir ek madde koydu orada diyor ki yangın yeterlilik belgesi talep halinde itfaiye teşkilatınca verilir. Sonra şunu söylüyor başvurusunu geri çekerse diye bir şey yok. Biz yangın yeterlilik belgesi vermişseniz denetimde yetkilisiniz diyor. Yok öyle bir mevzuat" dedi.Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez, yargılanmalıÖzcan, Bakan Ersoy’un konuya hakim olmadığını ve açıklamalarının çelişkili olduğunu belirterek, "Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez, yargılanmalı. Tıpkı otelin sahibi gibi. Bu açıklamalarından sonra suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'Savcılar bilirkişi heyetini tehdit etti'Açıklamasında Özcan, bir savcının, bilirkişi raporunu 'belediye sorumlu tutulmadığı sürece kabul etmeyeceğini' söylediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bakan-ersoy-boludaki-yangin-faciasina-iliskin-ilk-kez-konustu-yetki-bolu-itfaiyesindeydi-1093031486.html
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082802156_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_60dec50462da6e246f56d95c6367909e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tanju özcan, mehmet nuri ersoy, yangın, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, itfaiye, bilirkişi, bilirkişi raporu
tanju özcan, mehmet nuri ersoy, yangın, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, itfaiye, bilirkişi, bilirkişi raporu

Tanju Özcan: 'Savcılar bilirkişi heyetini tehdit etti'

23:07 24.01.2025
© İHA / ENES ÖZKANCHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© İHA / ENES ÖZKAN
Abone ol
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir televizyon kanalındaki açıklamalarına başka bir yayında yanıt verdi.
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yetkinin Bolu İtfaiyesinde olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un söylemlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yanıt verdi.

'Sayın Bakan bazı itiraflarda bulundu'

Özcan, "Keşke beraber çıksaydık bu canlı yayına da ben orada her şeyi anlatsaydım. Sayın Bakan bazı itiraflarda bulundu. Bu otelin belediye alanında olmadığını, turizm merkezi olduğunu ve bakanlık tarafından teşvik verildiğini itiraf etti" şeklinde konuştu.

'Yok öyle bir mevzuat'

Bakan Ersoy’un yangınla ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten Özcan, "Bazı konularda da kıvırdı. İtfaiye yönetmeliğini bilmem dedi. Ben biliyorum. O yönetmeliği bakan bir ek madde koydu orada diyor ki yangın yeterlilik belgesi talep halinde itfaiye teşkilatınca verilir. Sonra şunu söylüyor başvurusunu geri çekerse diye bir şey yok. Biz yangın yeterlilik belgesi vermişseniz denetimde yetkilisiniz diyor. Yok öyle bir mevzuat" dedi.

Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez, yargılanmalı

Özcan, Bakan Ersoy’un konuya hakim olmadığını ve açıklamalarının çelişkili olduğunu belirterek, "Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez, yargılanmalı. Tıpkı otelin sahibi gibi. Bu açıklamalarından sonra suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'Savcılar bilirkişi heyetini tehdit etti'

Açıklamasında Özcan, bir savcının, bilirkişi raporunu 'belediye sorumlu tutulmadığı sürece kabul etmeyeceğini' söylediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
"Bakın bugün Sayın Genel Başkan bir rapor paylaştı. Savcılığın belirlediği tam 7 kişilik bilirkişi heyeti dün akşam raporunu sundu. Maalesef oradaki görevli savcılardan biri 'Belediyeyi de sorumlu tutmazsanız bu raporu kabul etmem diyor. Oraya ilave yapmak istiyorlar. Bilirkişiler direniyor. İlave olursa biz bu rapora imza atmayız diyorlar. Ne yapıyorlar sonra, bilirkişilere el çektiriliyor. Bunlar iki gün boyunca incelemelerini yapmışlar, raporunu da vermişler. Suçu olmayan kuruma nasıl kusur izafe edeceğiz demişler. O bilirkişi heyetine o zaman affınızı isteyin deyip heyeti değiştiriyorlar."
Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
TÜRKİYE
Bakan Ersoy, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin ilk kez konuştu: 'Yetki Bolu İtfaiyesi'ndeydi'
20:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала