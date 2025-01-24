https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/sultanbeylide-tekstil-atolyesinde-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1093021934.html
Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Sultanbeyli'de beş katlı bir binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T15:59+0300
2025-01-24T15:59+0300
2025-01-24T16:11+0300
türkiye
sultanbeyli
yangın
yangın söndürme
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İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Beş katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkaya-yangin-sorusturmasinda-yeni-gelisme-gozalti-sayisi-artti-bilirkisi-heyeti-olusturuldu-1093020446.html
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sultanbeyli, yangın, yangın söndürme
sultanbeyli, yangın, yangın söndürme
Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor
15:59 24.01.2025 (güncellendi: 16:11 24.01.2025)
Sultanbeyli'de beş katlı bir binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.
İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Beş katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.