Kartalkaya yangın soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı, bilirkişi heyeti oluşturuldu

Türkiye
Erdoğan'dan Bolu yangınına ilişkin açıklama: 'Hata, usulsüzlük, açgözlülük sebebiyle bu acıyı yaşatanlar hesap verecek'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuraklık ve su krizine Yunanistan’dan yenilikçi hamle
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kırmızı kitap’ tanımını ilk olarak Alparslan Türkeş kullanmıştı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Mahmut Esen: 'Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında, ilgili idare belediye değil il özel idaresidir'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Serkan Kaya: 'Kültür ve Turizm Bakanı'nın görevden el çektirilmesi gerekiyor'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın faciasında kimlik tespitleri tamamlandı. Yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump, Biden'ın yapay zeka kısıtlamalarını silip attı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: Avrupa'da 'Avrupa için Avrupa' dalgası yükseliyor, gelen Amerikancılık yapıyorsa gidiyor
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye'de Aleviler, Hristiyanlar ve Ermeni topluluk, Türk askerlerinin himayesini ve korumasını kabullenmeye hazır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Suudi Arabistan’ı yönetenler, modernitenin adımlarına uyan bir süreci kavramış durumda'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kurye ölümleri: ‘Bu bir kader değil, tamamı önlenebilir iş cinayetleri’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Serap Taycan: ‘Yas sürecinin sağlıklı ilerlemesi bireyin ötesinde toplumun ve otoritenin görevidir’
12:05
84 dk
HABER MASASI
İhmaller zincirine yenisi eklendi: Kartalkaya'daki otelin son iki katı kaçak mıydı?
13:30
35 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 32 yıl oldu
14:10
13 dk
SESLİ HABER
Amerikan pasaportlarında 'cinsiyet' değişikliği
14:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
18:08
5 dk
SESLİ HABER
Rus Dış İstihbarat Şefi: Batılı elitler çatışma çıkarabilir
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Trump imzaladı: Kennedy suikastı belgelerinin gizliliği kaldırıldı
18:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkaya-yangin-sorusturmasinda-yeni-gelisme-gozalti-sayisi-artti-bilirkisi-heyeti-olusturuldu-1093020446.html
Kartalkaya yangın soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı, bilirkişi heyeti oluşturuldu
Kartalkaya yangın soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı, bilirkişi heyeti oluşturuldu
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da yangın faciasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Yangınla ilgili soruşturma için akademisyenlerden oluşan bilirkişi... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T15:19+0300
2025-01-24T15:24+0300
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
grand kartal oteli
yangın
yangın felaketi
bilirkişi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092952242_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_87173ccfa179aea51de5ca478088bae7.jpg
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi. Soruşturmada İstanbul Teknik Üniversitesi hocalarından oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Yeni bulgular vurgusu yapıldıÖte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/adalet-bakani-tunc-yanginin-sebebi-bilirkisi-raporunun-ardindan-belli-olacak-1092993239.html
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092952242_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c22a48cb26f555b485e5128b3ed8dcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, yangın, yangın felaketi, bilirkişi
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, yangın, yangın felaketi, bilirkişi

Kartalkaya yangın soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı, bilirkişi heyeti oluşturuldu

15:19 24.01.2025 (güncellendi: 15:24 24.01.2025)
© AA / Evrim AydınAFAD
AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA / Evrim Aydın
Abone ol
Kartalkaya'da yangın faciasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Yangınla ilgili soruşturma için akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu.
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi. Soruşturmada İstanbul Teknik Üniversitesi hocalarından oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yeni bulgular vurgusu yapıldı

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.
Adalet Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Tunç: Yangında şu an 12 gözaltı var
Dün, 21:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала