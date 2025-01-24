https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkaya-yangin-sorusturmasinda-yeni-gelisme-gozalti-sayisi-artti-bilirkisi-heyeti-olusturuldu-1093020446.html

Kartalkaya yangın soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı, bilirkişi heyeti oluşturuldu

Kartalkaya yangın soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı, bilirkişi heyeti oluşturuldu

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'da yangın faciasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Yangınla ilgili soruşturma için akademisyenlerden oluşan bilirkişi... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T15:19+0300

2025-01-24T15:19+0300

2025-01-24T15:24+0300

türkiye

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bilirkişi

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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi. Soruşturmada İstanbul Teknik Üniversitesi hocalarından oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Yeni bulgular vurgusu yapıldıÖte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.

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