https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/sosyetenin-kocani-aldim-kavgasi-sonuclandi-karar-4-taksitle-odenecek-1093027853.html

Sosyetenin 'kocanı aldım' kavgası sonuçlandı: Karar 4 taksitle ödenecek

Sosyetenin 'kocanı aldım' kavgası sonuçlandı: Karar 4 taksitle ödenecek

Sputnik Türkiye

Turizm şirketi CEO’su Bertan Aner’in eşi Burcu Tandoğan Aner ile Ayça Kerimoğlu arasında geçen tartışma, mahkemede karara bağlandı. İddiaya göre, Burcu... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T18:17+0300

2025-01-24T18:17+0300

2025-01-24T18:17+0300

yaşam

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boşanma

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boşanmak

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Sosyetenin çok konuşulan davasında Burcu Tandoğan Aner, Ayça Kerimoğlu'na hakaret suçundan 4 bin 200 TL para cezasına çarptırıldı.Burcu Tandoğan Aner, Bertan Aner’in eski eşi Ayça Kerimoğlu’na hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Medyaradar'ın haberine göre; Mahkeme sürecinde, Burcu Tandoğan Aner, mesajların kendisine ait olmadığını ve eşinin arabasını almak için otoparka gittiğini belirtti. Ancak Kerimoğlu, boşanma sürecinde ağır hakaretlere ve tehditlere maruz kaldığını, hatta çocuğu ile eski eşinin görüşmelerinde sorun yaşandığını ifade etti. Mahkeme, 'tehdit' ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçlamalarından sanığın beraat etmesine karar verdi. Ancak hakaret içerikli mesajlar nedeniyle cezalandırılması gerektiğine hükmetti.Mahkeme, Burcu Tandoğan Aner’i 'hakaret' suçundan 4 bin 200 TL adli para cezasına çarptırdı. Cezanın 4 taksit halinde ödenmesine karar verildi. Mahkemeye konu olan iddialara göre Burcu Tandoğan Aner, Ayça Kerimoğlu'na "Kocanı aldım. Ayağını denk al, üç kuruşluk varoş, sefil kadın. Düşünsene biri kocanı alıyor, üstüne evleniyor, gıkın çıkmıyor ahahahaha. Varoş, sefil karı, utanmaz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/eski-bakan-abdullatif-senerin-oglu-cumhurbaskanina-hakaretten-tutuklandi-1092656463.html

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