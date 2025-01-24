https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/sgk-artik-erkeklerin-de-dul-maasi-alabilecegini-duyurdu-dul-maasini-kimler-alabilir-dul-maasi-ne-1093016941.html

SGK artık erkeklerin de dul maaşı alabileceğini duyurdu: Dul maaşını kimler alabilir? Dul maaşı ne kadar?

SGK artık erkeklerin de dul maaşı alabileceğini duyurdu: Dul maaşını kimler alabilir? Dul maaşı ne kadar?

Sputnik Türkiye

SGK yeni düzenleme ile erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T13:41+0300

2025-01-24T13:41+0300

2025-01-24T13:41+0300

ekonomi

ssk

bağ-kur

dul maaşı

dul maaşı alma şartları

erkeklerde dul maaşı alma şartları

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni bir düzenleme ile artık erkeklerin de 'dul maaşı' alma hakkına sahip olabileceklerini duyurdu. Peki dul maaşı alma şartları neler? Kimler dul maaşı alabilir? Dul maaşları ne kadar? Dul maaşı hangi koşullarda bağlanır?Dul maaşı alma koşulları neler?Dul maaşlarıyla ilgili önemli bir düzenlemeye giden SGK daha önce sadece kadınların yararlanabildiği 'dul maaşı' hakkını yeni uygulamayla birlikte erkeklere de tanıdı. Dul maaşı almanın koşulları ise şöyle: Dul maaşı alabilmek için, vefat eden eşin en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor (SSK için 5 yıl ve 900 gün). Bu koşulu sağlayan kişiler, dul maaşı için başvurabilir. Yaş sınırı aranmasa da, bazı ek sosyal haklar için yaş kısıtlaması olabileceği unutulmamalı. Bu şartlar, vefat eden eşin sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısına göre değişiklik gösterebilir.Dul maaşı nasıl hesaplanır?Dul maaşı, vefat eden eşin maaşı ve sigortalılık durumu dikkate alınarak belirlenir. Genellikle, eşin maaşının belirli bir yüzdesi dul eşe ödenir. Örneğin, çalışan bir erkeğin eşi vefat ettiğinde dul kadın eş, eşinin maaşının %50’sini alır. Maaş hesaplamasında, eşin hangi sigorta statüsünde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) çalıştığı da etkilidir. Ayrıca, sigortalının prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi de maaş miktarını etkileyen faktörlerdendir.Dul ve yetim maaşları ne kadar?2025 yılında en düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye çıkmasıyla birlikte, dul ve yetim maaşlarında da artışlar yaşandı. Vefat eden sigortalının SSK veya Bağ-Kur emeklisi olması durumunda, %75 oranında dul maaşı alan kişi için taban maaş 10.852 TL olacak.%50 oranında dul maaşı alan bir eşin maaşı ise 7.234 TL, %25 oranında yetim maaşı alan bir kişi için ise maaş 3.617 TL olarak belirlenmiş.Eğer vefat eden sigortalı Emekli Sandığı’ndan emekli ise, %75 dul maaşı için taban maaş 14.713 TL, %50 dul maaşı için 9.808 TL, %25 yetim maaşı için ise 4.904 TL olacak.Erkekler dul maaşı almak için ne yapmalı?Yeni düzenleme ile birlikte, yalnızca kadınlara tanınan dul maaşı hakkı erkekler için de geçerli olmaya başladı. Dul maaşı almak isteyen erkekler, gerekli belgelerle birlikte en yakın SGK müdürlüğüne başvurarak başvuru sürecine dahil olabilirler. Başvuru esnasında, vefat eden eşin sigortalılık durumu ve diğer kişisel bilgiler detaylı şekilde incelenmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bakan-isikhan-tarihi-duyurdu-memur-ve-emekli-maas-farki-ne-zaman-odenecek-1093001095.html

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