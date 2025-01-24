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Bakan Işıkhan tarihi duyurdu: Memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?
Bakan Işıkhan tarihi duyurdu: Memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?
Sputnik Türkiye
Memur ve memur emeklilerinin maaş farklarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4C... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T08:19+0300
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ekonomi
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emekli maaşı
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Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2025 yılı zamlı maaş farklarının ödeme tarihleri açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin zam farkları farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak. En düşük emekli aylığı zammıyla birlikte taban maaş alan emekliler için 1.969 TL ek ödeme yapılacak.Zamlı maaşlar hesaplara geçmeye başladı2025 yılı ocak-haziran dönemi memur ve emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından, zam farklarının ne zaman yatırılacağı araştırılıyordu. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını almaya başladı.Maaş farklarının ödeme tarihi açıklandıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşların zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:"Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."En düşük emekli aylığı zam farkı ne kadar?2025 yılı itibarıyla en düşük emekli aylığı, 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Bu zam kapsamında taban maaş alan emekliler, 1.969 TL ek ödeme alacak. Bu fark, maaş ödemeleriyle birlikte hesaplara geçecek.
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memur maaş farkları, emekli maaş farkları, 2025 maaş zamları, zamlı maaş ödeme tarihleri, ssk emekli maaşı, bağ-kur maaşı ne zaman yatacak, emekli sandığı maaş farkı, en düşük emekli maaşı 2025, vedat ışıkhan maaş açıklaması, 2025 emekli zam farkı, 14 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek, emekli maaşı ek ödeme, en düşük emekli maaşı zammı, emekli maaşı farkı 2025, maaş farkı ödeme takvimi, ssk zamlı maaş ödeme, bağ-kur zam farkı, emekli sandığı ödeme tarihleri, emekli maaşı 2025, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar, memur maaşı zam farkı

Bakan Işıkhan tarihi duyurdu: Memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

08:19 24.01.2025 (güncellendi: 08:45 24.01.2025)
© AAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Memur ve memur emeklilerinin maaş farklarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4C kapsamındaki aylık alanların maaş farkının ödeneceği tarihi açıkladı. Peki, memur ve emeklinin zam farkı ne zaman ödenecek?
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2025 yılı zamlı maaş farklarının ödeme tarihleri açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin zam farkları farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak. En düşük emekli aylığı zammıyla birlikte taban maaş alan emekliler için 1.969 TL ek ödeme yapılacak.

Zamlı maaşlar hesaplara geçmeye başladı

2025 yılı ocak-haziran dönemi memur ve emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından, zam farklarının ne zaman yatırılacağı araştırılıyordu. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını almaya başladı.

Maaş farklarının ödeme tarihi açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşların zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

En düşük emekli aylığı zam farkı ne kadar?

2025 yılı itibarıyla en düşük emekli aylığı, 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Bu zam kapsamında taban maaş alan emekliler, 1.969 TL ek ödeme alacak. Bu fark, maaş ödemeleriyle birlikte hesaplara geçecek.
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