Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'da yaralananların son durumunu paylaştı

Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangında sağ kurtulan yaralıların son durumu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından açıklandı. Bakan Memişoğlu, "Şu anda hastanelerimizde 8 yaralımız kaldı. İnşallah onları da şifa ile taburcu edeceğiz." dedi.