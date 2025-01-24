https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/saglik-bakani-kemal-memisoglu-kartalkayada--yaralananlarin-son-durumunu-paylasti-1093010930.html
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'da yaralananların son durumunu paylaştı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'da yaralananların son durumunu paylaştı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'daki yangında yaralananların son durumunu açıkladı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T11:53+0300
2025-01-24T11:53+0300
2025-01-24T11:54+0300
türkiye
kartalkaya
grand kartal oteli
yangın
yaralı
sağlık bakanı
kemal memişoğlu
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Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangında sağ kurtulan yaralıların son durumu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından açıklandı. Bakan Memişoğlu, "Şu anda hastanelerimizde 8 yaralımız kaldı. İnşallah onları da şifa ile taburcu edeceğiz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkaya-yangin-faciasi-icin-meclis-arastirma-komisyonu-kuruluyor-sorumlu-aranacak-1093007121.html
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kartalkaya, grand kartal oteli, yangın, yaralı, sağlık bakanı, kemal memişoğlu
kartalkaya, grand kartal oteli, yangın, yaralı, sağlık bakanı, kemal memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'da yaralananların son durumunu paylaştı
11:53 24.01.2025 (güncellendi: 11:54 24.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'daki yangında yaralananların son durumunu açıkladı.
Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangında sağ kurtulan yaralıların son durumu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından açıklandı. Bakan Memişoğlu, "Şu anda hastanelerimizde 8 yaralımız kaldı. İnşallah onları da şifa ile taburcu edeceğiz." dedi.