https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkaya-yangin-faciasi-icin-meclis-arastirma-komisyonu-kuruluyor-sorumlu-aranacak-1093007121.html

Kartalkaya yangın faciası için Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor: Sorumlu aranacak

Kartalkaya yangın faciası için Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor: Sorumlu aranacak

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. TBMM’nin 28... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T11:00+0300

2025-01-24T11:00+0300

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türkiye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

otel yangını

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TBMM, 12 günlük tatilin ardından haftaya mesaisine başlayacak. Genel Kurul'un ilk gündem maddesi, 78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki otel faciasının araştırılması olacak. Edinilen bilgiye göre, Meclis'teki siyasi partiler Kartalkaya'da meydana gelen yangının tüm ayrıntılarının araştırılması amacıyla araştırma komisyonu kurulması gerekçesiyle önerge vermeye hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta 28 Ocak günü Meclis Genel Kurulu açıldığında, grupları bulunan partilerin ortak önergesiyle Kartalkaya yangının araştırmak için Meclis araştırma komisyonu kurulması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-otel-felaketinin-ardindan-ortaya-cikti-kacak-kat-ve-tunel-detayi-dikkat-cekti-1092999817.html

türkiye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

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2025

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