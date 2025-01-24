https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkaya-yangin-faciasi-icin-meclis-arastirma-komisyonu-kuruluyor-sorumlu-aranacak-1093007121.html
Kartalkaya yangın faciası için Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor: Sorumlu aranacak
Kartalkaya yangın faciası için Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor: Sorumlu aranacak
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. TBMM’nin 28... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T11:00+0300
2025-01-24T11:00+0300
2025-01-24T11:03+0300
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
otel yangını
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TBMM, 12 günlük tatilin ardından haftaya mesaisine başlayacak. Genel Kurul'un ilk gündem maddesi, 78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki otel faciasının araştırılması olacak. Edinilen bilgiye göre, Meclis'teki siyasi partiler Kartalkaya'da meydana gelen yangının tüm ayrıntılarının araştırılması amacıyla araştırma komisyonu kurulması gerekçesiyle önerge vermeye hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta 28 Ocak günü Meclis Genel Kurulu açıldığında, grupları bulunan partilerin ortak önergesiyle Kartalkaya yangının araştırmak için Meclis araştırma komisyonu kurulması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-otel-felaketinin-ardindan-ortaya-cikti-kacak-kat-ve-tunel-detayi-dikkat-cekti-1092999817.html
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
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Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, otel yangını
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, otel yangını
Kartalkaya yangın faciası için Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor: Sorumlu aranacak
11:00 24.01.2025 (güncellendi: 11:03 24.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. TBMM’nin 28 Ocak’ta sona erecek olan bir haftalık aranın ardından ilk gündemi Kartalkaya yangın faciası olacak.
TBMM, 12 günlük tatilin ardından haftaya mesaisine başlayacak. Genel Kurul'un ilk gündem maddesi, 78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki otel faciasının araştırılması olacak.
Edinilen bilgiye göre, Meclis'teki siyasi partiler Kartalkaya'da meydana gelen yangının tüm ayrıntılarının araştırılması amacıyla araştırma komisyonu kurulması gerekçesiyle önerge vermeye hazırlanıyor.
Önümüzdeki hafta 28 Ocak günü Meclis Genel Kurulu açıldığında, grupları bulunan partilerin ortak önergesiyle Kartalkaya yangının araştırmak için Meclis araştırma komisyonu kurulması bekleniyor.