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Lavrov: Kürt meselesiyle ilgili ilkesel yaklaşımlarımızı revize etmek için bir neden yok
Lavrov: Kürt meselesiyle ilgili ilkesel yaklaşımlarımızı revize etmek için bir neden yok
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Kürt meselesine bakışının iyi bilindiğini belirten Lavrov, Suriye'de istikrar için tam kapsamlı siyasi süreç başlatılması gerektiğini ifade etti. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T17:25+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Kürt meselesine yönelik ilkesel yaklaşımlarında değişiklik yapmak için hiçbir neden görmediğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, medya kuruluşlarının 2024 yılındaki gelişmelerle ilgili sorularına Bakan Lavrov tarafından verilen yanıtları yazılı olarak yayınladı.Lavrov, Moskova'nın Kürt meselesine yaklaşımıyla ilgili bir soruya "Rusya'nın bu konudaki tutumu iyi biliniyor. Bunu defalarca dile getirdik. İlkesel yaklaşımlarımızı değiştirmek için hiçbir neden görmüyoruz. Suriye'de sürdürülebilir istikrarı sağlamanın ve çatışmanın ardından ülkenin yeniden inşası için uygun koşullar yaratmanın, ancak BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının esas unsurları temelinde, Kürtler de dahil ülkedeki tüm etkili siyasi güçler ve etnik, dini grupların katıldığı kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz" yanıtını verdi.Lavrov, bununla beraber Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini de vurguladı.Özel statülü 'Kürt bölgesi' meselesine de değinen Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu hassas konunun tamamen Suriye Arap Cumhuriyeti'nin iç meselesi olduğuna inanıyoruz. Devletin yapısı gibi böylesine önemli bir alanla ilgili kararların bizzat Suriyeliler tarafından, dışarıdan talimat olmadan, ulusal uzlaşı temelinde alınması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/grusko-rusya-ve-nato-arasinda-iletisim-kanali-kalmadi-1093021438.html
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suriye, rusya dışişleri bakanlığı, bm güvenlik konseyi, sergey lavrov, kürtler, suriyeli kürtler, suriyeli kürtler, suriye kürtleri, çözüm, kürt meselesi, rusya, moskova
suriye, rusya dışişleri bakanlığı, bm güvenlik konseyi, sergey lavrov, kürtler, suriyeli kürtler, suriyeli kürtler, suriye kürtleri, çözüm, kürt meselesi, rusya, moskova

Lavrov: Kürt meselesiyle ilgili ilkesel yaklaşımlarımızı revize etmek için bir neden yok

17:25 24.01.2025 (güncellendi: 17:26 24.01.2025)
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya'nın Kürt meselesine bakışının iyi bilindiğini belirten Lavrov, Suriye'de istikrar için tam kapsamlı siyasi süreç başlatılması gerektiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Kürt meselesine yönelik ilkesel yaklaşımlarında değişiklik yapmak için hiçbir neden görmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, medya kuruluşlarının 2024 yılındaki gelişmelerle ilgili sorularına Bakan Lavrov tarafından verilen yanıtları yazılı olarak yayınladı.

Lavrov, Moskova'nın Kürt meselesine yaklaşımıyla ilgili bir soruya "Rusya'nın bu konudaki tutumu iyi biliniyor. Bunu defalarca dile getirdik. İlkesel yaklaşımlarımızı değiştirmek için hiçbir neden görmüyoruz. Suriye'de sürdürülebilir istikrarı sağlamanın ve çatışmanın ardından ülkenin yeniden inşası için uygun koşullar yaratmanın, ancak BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının esas unsurları temelinde, Kürtler de dahil ülkedeki tüm etkili siyasi güçler ve etnik, dini grupların katıldığı kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz" yanıtını verdi.

Lavrov, bununla beraber Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini de vurguladı.

Özel statülü 'Kürt bölgesi' meselesine de değinen Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu hassas konunun tamamen Suriye Arap Cumhuriyeti'nin iç meselesi olduğuna inanıyoruz. Devletin yapısı gibi böylesine önemli bir alanla ilgili kararların bizzat Suriyeliler tarafından, dışarıdan talimat olmadan, ulusal uzlaşı temelinde alınması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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