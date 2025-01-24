https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/grusko-rusya-ve-nato-arasinda-iletisim-kanali-kalmadi-1093021438.html

Gruşko: Rusya ve NATO arasında iletişim kanalı kalmadı

Gruşko: Rusya ve NATO arasında iletişim kanalı kalmadı

Sputnik Türkiye

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Ukrayna krizinin patlak vermesiyle birlikte NATO'nun ilişkileri dondurma yaklaşımını benimsemesi nedeniyle iletişim... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T15:53+0300

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2025-01-24T15:53+0300

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dünya ekonomik forumu (world economic forum)

dünya ekonomik forumu

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Moskova ve NATO arasında iletişim kanallarının tamamen ortadan kalktığını belirtti.Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Gruşko, Rusya ve NATO'nun diyalog araçlarını koruyup korumadığına dair bir soruyu yanıtladı."Hayır, hiçbir kanal korunmadı. Bildiğiniz üzere NATO, bizimle sadece pratik işbirliğini değil, siyasi diyaloğu da sonlandırma yolunu seçti" diyen Gruşko, bugün itibarıyla iki taraf arasında ele alınacak bir konu bulunmadığının da altını çizdi.Rusya'nın NATO bünyesindeki temsilciliğinin kapatıldığını ancak NATO yetkililerinin Belçika Krallığı'ndaki Rus büyükelçinin NATO'yla ana irtibat noktası görevlerini yerine getirdiğini bildiğini kaydeden Gruşko, "Dolayısıyla, gerektiğinde kime başvuracaklarını biliyorlar. Ayrıca modern iletişim çağında yaşıyoruz. Bizimle, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı üzerinden Rus yönetimiyle irtibat kurulması gerektiğinde, herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı.'NATO'nun hegemonya kurma planları, küresel çatışmayı yakınlaştırıyor'NATO'nun hegemonyasını dünyaya yayma politikasını da değerlendiren Gruşko, bu tutumun küresel silahlı çatışma olasılığını yaklaştırdığının altını çizdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, NATO ülkelerini savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmaya çağırdığını anımsatan Gruşko, bu yaklaşımın çok tehlike olduğunu ve küresel çatışma tehdidini artırdığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kremlin-putin-trumpla-gorusmeye-hazir-1093018614.html

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aleksandr gruşko, nato, rossiya, rusya, birleşik çabalar-2021 nato tatbikatı, abd, donald trump, dünya ekonomik forumu (world economic forum), dünya ekonomik forumu, belçika