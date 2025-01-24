https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/resmi-gazetede-yayimlandi-yurt-disindan-kredi-kullanimi-karari-1093000192.html
Resmi Gazete’de yayımlandı: Yurt dışından kredi kullanımı kararı
Resmi Gazete’de yayımlandı: Yurt dışından kredi kullanımı kararı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışından sağladıkları kredileri yalnızca bankalar... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T07:47+0300
2025-01-24T07:47+0300
2025-01-24T07:47+0300
ekonomi
resmi gazete
kredi
yurtdışı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışından sağladıkları kredileri yalnızca Türkiye’deki bir banka aracılığıyla kullanabilecek.Kredilerin Türkiye’ye getirilmesine ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar, bakanlık tarafından belirlenecek.Muafiyetlere yeni kurumlar eklendiTebliğde yapılan değişiklikle, döviz cinsinden veya dövize endeksli kredi kullanımı konusunda muafiyet listesine yeni kurumlar dahil edildi. Daha önce kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bu kapsama alınmıştı. Yeni düzenlemeyle, "Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)" kapsamında (A) veya (B) seviye sertifikaya sahip şirketler de muafiyet kapsamına eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/merkez-bankasinin-karari-sonrasi-mevduat-faizlerinde-son-durum-iste-1-milyon-tlnin-getirisi-1092999174.html
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resmi gazete, kredi, yurtdışı
resmi gazete, kredi, yurtdışı
Resmi Gazete’de yayımlandı: Yurt dışından kredi kullanımı kararı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışından sağladıkları kredileri yalnızca bankalar aracılığıyla kullanabilecek. Yeni düzenleme, kredilerin Türkiye’ye getirilmesi ve kullanımına ilişkin esasları yeniden belirledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışından sağladıkları kredileri yalnızca Türkiye’deki bir banka aracılığıyla kullanabilecek.
Kredilerin Türkiye’ye getirilmesine ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar, bakanlık tarafından belirlenecek.
Muafiyetlere yeni kurumlar eklendi
Tebliğde yapılan değişiklikle, döviz cinsinden veya dövize endeksli kredi kullanımı konusunda muafiyet listesine yeni kurumlar dahil edildi. Daha önce kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bu kapsama alınmıştı.
Yeni düzenlemeyle, "Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)" kapsamında (A) veya (B) seviye sertifikaya sahip şirketler de muafiyet kapsamına eklendi.